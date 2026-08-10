„Sri Lanka schmeckt man richtig raus“, freut sich Sandra Becker am Stand von „Sri Lankan Cusine“. Gemeinsam mit ihrem Mann Eckhard futtert sie sich am Sonntagmittag durch internationale Spezialitäten beim „2. Street Food Festival“ auf dem Waldbröler Marktplatz. Bereits seit Samstagnachmittag konnten die zahlreichen Gäste dort eine abwechslungsreiche, kulinarische Auswahl von herzhaft bis süß genießen. Für die kleinen Gäste gab es ein Kinderkarussell.

Kulinarische Weltreise

„Bei diesen Gerüchen und dem sonnigen Wetter fühle ich mich wie im Urlaub“, schwärmt Sandra Becker und ergänzt: „Da braucht man eigentlich gar nicht wegzufahren.“ Das Mahl von der Insel vor der indischen Küste genießt das Paar gemeinsam. „Wer teilt, hat mehr vom Leben – und vom Essen“, erklärt ihr Mann und merkt an, dass man selten Gelegenheit hat, so viel auszuprobieren. Zuvor haben sie einen „Trucker Burger“ getestet: „Den in den Mund zu bekommen, war eine echte Herausforderung.“ Insgesamt planen die Beckers vier Stationen: „Wir haben heute extra nicht gefrühstückt.“

Rund 20 Stände gab es auf der kulinarischen Weltreise, die von der Heide Event Agentur aus Hennef in Kooperation mit der Gesellschaft „Wir für Waldbröl“ organisiert wurde. Der Waldbröler Geschäftsführer Martin Finke sagt: „Nach dem guten Start im Jahr 2025 freuen wir uns auf das zweite Street-Food-Festival in Waldbröl. Das erste Jahr war sehr gut besucht und nun freuen wir uns, dass wir allen Besuchern wieder viele leckere Highlights präsentieren können.“

Wer teilt, hat mehr vom Leben – und vom Essen Eckhard Becker, Besucher

Für jeden Geschmack war etwas dabei. Das Spektrum reichte von klassischem Barbecue mit Pulled Pork aus dem Smoker über „Tigers Frygers“ (frittierte Burger ohne Brötchen), indische Gerichte, Wraps, Lungos, Churros, Hot und Corn Dogs, Kartoffeltwister und Samosas (gefüllte Teigtaschen mit Dip) bis hin zu schwäbischer Küche mit Maultaschen und Spätzle. Dazu gab es den „Sommer im Glas“ mit Weinen und Schorlen aus süddeutschen Anbaugebieten. Die Freunde der süßen Fraktion wurden bei Crêpes, Waffeln und niederländischen Poffertjes fündig.

Der Waldbröler Sven Knöfler hat sich für einen „Ranch Burger“ bei „Eva and Toms“ entschieden. Knöfler mag Streetfood und die Preise um zehn Euro für ein Gericht hält er für angemessen: „Man schmeckt, dass alles handgemacht ist und dann ist es das wert.“ Der Burger-Stop war nicht seine erste Station: „Alles, was ich bisher gegessen habe, war einfach top.“

Eva-Maria Schmied und Tom Chlupac aus Mindelheim im Unterallgäu touren mit ihrem Street-Food-Truck durch ganz Deutschland. Der vordere Bereich ist als Wohnmobil ausgebaut, der hintere als Küche – eine optimale Verbindung von Leben und Arbeiten. Als nächste Station am kommenden Wochenende ist Rheinbach geplant. In Waldbröl war das Paar bereits zum Auftakt im vorigen Jahr: „Das war so gut hier und deshalb sind wir auch gerne wiedergekommen.“