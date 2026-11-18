Rund 170 Besucherinnen und Besucher sind am Samstag zum Herztag Oberberg ins Kreiskrankenhaus Waldbröl gekommen. Sie ließen sich von den Spezialisten des Herzteams Oberberg über Herz-Kreislauf-Erkrankungen informieren, nahmen Gesundheitschecks wahr und schauten bei Führungen hinter die Kulissen des Herzkatheterlabors. Die Veranstaltung fand im Rahmen der bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung statt und drehte sich vor allem um das Vorhofflimmern.

Regelmäßige Spaziergänge

Bürgermeisterin Larissa Weber machte bei ihrer Begrüßung deutlich, dass jeder selbst etwas für sein Herz tun kann. Sie riet zu regelmäßigen Spaziergängen in der Natur rund um Waldbröl. Oberärztin Janna Sotke griff diesen Rat auf: „Halten Sie Ihr Herz gesund und folgen Sie dem Rat der Bürgermeisterin.“

Neben Bewegung nannte sie die regelmäßige Kontrolle von Blutdruck und Blutzucker als wichtige Vorsorge.

Symptome, Ursachen und Diagnostik des Vorhofflimmerns

Chefarzt Prof. Vedat Tiyerili erläuterte Symptome, Ursachen und Diagnostik des Vorhofflimmerns. Wer seinen Blutdruck kenne und regelmäßig kontrolliere, sei gut aufgestellt. Moderne Smartwatches könnten helfen, Auffälligkeiten des Herzrhythmus zu erkennen. Die aufgezeichneten Daten ließen sich zur ärztlichen Abklärung mitbringen.

Herzrhythmusstörungen und ihre Therapie

Fuad Hasan, Sektionsleiter der Elektrophysiologie, stellte verschiedene Herzrhythmusstörungen und ihre Therapie vor. Ein Schwerpunkt war die Katheterablation. Seit diesem Jahr bietet die neu eingerichtete Sektion unter anderem die Pulsed Field Ablation (PFA) an.

Mit elektrischen Impulsen

Dabei werden kurze elektrische Impulse eingesetzt, um gezielt Herzmuskelzellen zu behandeln, die das Vorhofflimmern auslösen. Hasan und Tiyerili betonten, dass der Erfolg einer Ablation umso größer sei, je früher man tätig werde. Unbehandeltes Vorhofflimmern könne langfristig zu einer Herzschwäche beitragen.

Qualitätsanforderungen und Herz-CT

Geschäftsführer Sascha Klein zeigte sich erfreut über die große Resonanz. Mit Blick auf die Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen betonte er, dass Versorgungsaufträge an klare Qualitätsanforderungen geknüpft seien, etwa an Qualifikation und Verfügbarkeit des Fachpersonals sowie an die Technik. Dem Kreiskrankenhaus Waldbröl seien alle kardiologischen Leistungsgruppen zugewiesen. Radiologie-Chefarzt Markus Spanagel stellte das Herz-CT vor: „Die Radiologie in Waldbröl ist kreisweit der einzige Anbieter von Herz-CT.“ Naseer Al-Khrasha, Leitender Oberarzt der Kardiologie, informierte über interventionelle Verfahren bei Herzschwäche, Herzinfarkt, Herzklappenerkrankungen und Lungenembolien.

Arbeit im Rettungswagen

Nach den Vorträgen war das Praktische gefragt. Herzultraschall, Halsschlagader-Untersuchungen, EKG-Analysen und Rhythmusberatungen standen auf dem Programm. Der Rettungsdienst des Kreises erläuterte die Notfallversorgung im Rettungswagen und leitete kurze EKGs ab. Die Bären-Apotheke aus Nümbrecht maß Blutdruck. Im Herzcafé kamen Gäste mit Ärzten und Pflegekräften ins Gespräch. Herzsportgruppe und Selbsthilfegruppe der Deutschen Herzstiftung stellten ihre Angebote vor. (ar)