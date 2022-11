Waldbruch/Köln – Von der Kölner Bühne ging es für einen Nachmittag in die bergische Natur: Vier Ensemblemitglieder des Musicals „Himmel und Kölle“ griffen im Forst bei Waldbruch zu Schaufel und Spaten und setzen Ahorn-Triebe in die Erde.

Rund 50 neue Bäume pflanzten Markus Schneider, Enrico De Pieri, Vera Bolten und Martin Planz auf einem Gebiet, das das Umweltschutzunternehmen „Forstfreunde“ nach dem Borkenkäferbefall mit vielen Unterstützern aufforstet. „Die 50 Bäume sind aber erst der Anfang“, verriet Renate Schmidt von der Öffentlichkeitsarbeit. Denn für jede Vorstellung von „Himmel und Kölle“ im in der Volksbühne am Rudolfplatz spendet Produzent Frank Blase elf Bäume fürs Projekt. „Seit September 2021 sind so rund 1500 Bäume bereits zusammengekommen,“ fasste es Renate Schmidt zusammen. Und das Engagement werde fortgesetzt, verspricht Frank Blase.

Musicaldarsteller setzen auf Nachhaltigkeit

Dem Ensemble und dem Produzent liegen die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz am Herzen. „Wir sind ein ,Green Musical'“, erklärte Vera Bolten. „Wir nutzen in der Spielstätte grünen Strom, arbeiten mit LED-Leuchten. In den Pausen gibt es Getränke aus der Region in Mehrwegflaschen“, ging Renate Schmitz ins Detail. Das Unternehmen „Forstfreunde“ pachtet Waldgebiete. „Wir stehen für Klimaschutz und den Erhalt der Natur. Zerstörte Flächen werden dauerhaft aufgeforstet – dafür suchen wir Baumspenden“, erklärte Geschäftsführer Patrick Köhler. Zusammen mit Robin Kracht war er zur Pflanzaktion gekommen – und hatte den Musicaldarstellern die passenden Setzlinge mitgebracht.

Auf rund 100 Hektar großen Gelände bei Waldbrauch entsteht ein klimafreundlicher Mischwald. Der Ahornbaum wurde von Köhler und Kracht nicht willkürlich ausgewählt. „Er ist der stabilste Basisbaum für die Aufforstung“, erklärten sie. Bevor der Spaten – übrigens mit einem „Himmel und Kölle“-Logo versehen – in die Hand genommen wurde, gab es für die engagierten Schauspieler noch ein paar kurze Vorab-Infos fürs „Einpflanzen“.

Dann ging es los und die vier Musical.Darsteller verteilten sich über dass Gelände, um Setzling für Setzling einzugraben. Für Vera Bolten ist es wichtig, mit der Baumaktion „unseren Teil zum Klimaschutz beizutragen“. Alle ziehen im Team bei der Nachhaltigkeit an einem Strang, unterstrich Markus Schneider. „Nur so kann man etwas bewirken“, erklärte Martin Planz. Und mit jeder Vorstellung neue Bäume in den Wald zu bringen, das ist schon ein starkes Zeichen.