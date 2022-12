Warnung durch das LKA  Geldautomat in Marienheide- Rodt stillgelegt

Rodt – Einer Empfehlung des Landeskriminalamts (LKA) folgend, will die Kreissparkasse Köln ab dem heutigen Donnerstag auch ihren Geldautomaten in Marienheide-Rodt außer Betrieb nehmen. Wie berichtet, will die Kreissparkasse nun prüfen, wo in der Nähe eine Alternative bereitgestellt werden kann.

Das LKA hatte vor vermehrten Angriffen auf Geldautomaten, etwa durch Sprengungen, gewarnt. Deswegen sollten Automaten außerhalb von Filialen und mit angrenzender Wohnbebauung nicht weiter betrieben werden. Der Automat in Rodt ist einer von sieben, der davon im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse betroffen ist – aber der einzige in Oberberg. (ag)