Webbewerb für Schulen Es gibt online viel zu gewinnen

Oberberg – Für Oberbergs Schulen geht’s um die Ehre, wenn in drei Wochen der Rundschau-Webbewerb in eine neue Runde geht. Bei der Internet-Rallye unserer Zeitung, bei der Schulteams aus dem ganzen Rheinland gegeneinander antreten, spielten Teams aus Oberberg in den vergangenen Jahren stets vorne mit. Sputen sollten sich die Schulen schon jetzt: Bis spätestens 17. September müssen sie sich anmelden.

Der Aufwand ist gering, der Gewinn groß: Weiterführende Schulen und Berufskollegs können beliebig viele Teams der Jahrgänge 5 bis 13 mit mindestens zwei Mitgliedern ins Rennen schicken, aus einer Klasse oder mehreren. Eine Lehrerin oder ein Lehrer dient als Betreuerin oder Betreuer. In drei Runden (24. September, 29. Oktober und 26. November) werden erst die Schulsieger, dann die Regionalsieger in den acht Regionen im Verbreitungsgebiet der Rundschau ermittelt. Die bekommen 250 Euro und treten im Finale am 15. Dezember gegeneinander an. Auch das findet online statt. Wer dort die Nase vorn hat, kassiert erneut: 1500 Euro gibt’s für den Sieger, Platz zwei ist mit 1000 Euro dotiert, der Drittplatzierte nimmt 500 Euro mit. Das ist nicht alles: Um den Nachwuchspreis (500 Euro) kämpfen Teams, deren ältestes Mitglied maximal 13 Jahre alt ist.

Unter allen Teams wird zudem Technik-Equipment nach Wahl im Wert von 1500 Euro verlost. Und: Jeweils 500 Euro schwere Sonderpreise können Teams bekommen, die zum ersten Mal am Webbewerb teilnehmen, und Teams von Berufskollegs. Unterstützt wird der Webbewerb auch von der Sparkasse Gummersbach. Geld ist natürlich nicht alles, beim Webbewerb wird auch Wissen gewonnen: Spielerisch erfahren die Schüler bei dem Wissens-Quiz, worauf es bei der Recherche im Internet ankommt, wie seriöse Quellen gefunden und richtige von falschen Informationen auseinandergehalten werden können. Deswegen hat die Kölner Regierungspräsidentin Gisela Walsken auch diesmal die Schirmherrschaft übernommen.

Alles Wissenswerte, die genauen Spielregeln und das Registrierungsformular gibt es im Internet. Weitergehende Fragen werden unter E-Mail rundschauwebbewerb@medien.de beantwortet oder telefonisch unter (0228) 3 08 70-0 oder -12. (ag)

www.rundschauwebbewerb.de