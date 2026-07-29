Der Drabenderhöher Ernteverein kündigt für das Wochenende 11. bis 13. September sein Erntefest an und gibt bekannt, wer als neues Erntepaar antritt: Es sind Rabea und Thorsten Reuter.

Rabea Reuter ist in Drabenderhöhe aufgewachsen und lernte den gebürtigen Sauerländer Thorsten während des Karnevals kennen. Der Ernteverein berichtet: „Nach einigen gemeinsamen Jahren im Sauerland entschieden sich beide, in Rabeas Heimat zurückzukehren und im Ortsteil Scheidt ein neues Zuhause zu finden. Dort sind sie inzwischen fest verwurzelt, in der Nachbarschaft angekommen und freuen sich sehr darauf, das diesjährige Erntefest als Erntepaar zu begleiten“

Das Festwochenende beginnt am Freitag, 11. September, mit einer „Stallparty“ im XXS Café Drabenderhöhe. Ab 20 Uhr sorgt DJ Marcel Winkler für Stimmung. Am Samstag, 12. September, startet das Programm um 16.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche, der traditionsgemäß vom Kindergarten mitgestaltet wird. Ab 19 Uhr findet der Ernteball erstmals wieder im Stadtteilhaus Drabenderhöhe statt. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Örtliche Vereine und Musikgruppen gestalten einen stimmungsvollen Abend voller Musik und Tanz.

Höhepunkt des Progamms ist der Festumzug am Sonntag, 13. September. Er startet um 14 Uhr am Lidl. Im Anschluss klingt das Fest im Stadtteilhaus aus. Wieder erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm, verspricht der Ernteverein.