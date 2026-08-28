Die Wiehler Feuerwehr wurde am späten Donnerstagabend zu einem Garagenbrand nach Dreisbach gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Garage bereits in Vollbrand gestanden, wie Wiehls Vize-Wehrleiter Daniel Noss dieser Zeitung berichtet.

Die Einheiten aus Oberwiehl/BPW, Wiehl und Bomig hätten zunächst eine sogenannte Riegelstellung gebildet, um so ein übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Nach einer knappen Stunde hatten die 63 eingesetzten Kräfte unter der Leitung von Einheitsführer Ingo Werblow das Feuer unter Kontrolle. Es folgten Nachlösch- und Lüftungsarbeiten in dem Haus, das laut Auskunft der Feuerwehr leer stand. Als auch die letzten Glutnester gelöscht waren, konnte der Einsatz um 1.30 Uhr beendet werden.

Die Polizei berichtet am Freitagvormittag, dass die Garage in der Dreisbacher Straße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten sei. Von der Garage habe das Feuer dann auf den Dachstuhl des leerstehenden Wohngebäudes übergegriffen. Laut Polizei Es entstand ein geschätzter Gebäudeschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise gehen an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Nummer (0 22 61) 81 99-0. (ar)