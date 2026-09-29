Der Wiehler Stadtrat verliert eine prägende Figur: Nach 15 Jahren in der Kommunalpolitik hat Jürgen Körber (77) sein Mandat abgegeben. Nachgerückt in der vierköpfigen Grünen-Fraktion ist Sonja Wegner. Den Fraktionsvorsitz übernimmt Ronja Heukelbach.

Jürgen Körber kam spät in die Politik. 2011 rückte er in den Wiehler Stadtrat nach. Erst als er drei Jahre später den Fraktionsvorsitz übernahm, wurde er auch Grünen-Parteimitglied. Für die oberbergischen Grünen trat er 2016 erfolglos bei der Landtagswahl an. Der Musiker, Radaktivist und frühere Lehrer hat sich zudem als Vorsitzender des Wiehler Schwimmvereins engagiert.

Dank auch von der Wiehler AfD

Bürgermeister Ulrich Stücker nannte Körber „die entscheidende Größe in Fraktion und Partei“, er habe sich stets vehement und fordernd für eine nachhaltige Stadtentwicklung eingesetzt. Sprecher aller Fraktionen würdigten in der Ratssitzung Körbers Wirken und lobten ihn unter anderem als „Stimme mit Haltung und Herz“ (Larissa Gebser, CDU). Daniel Seinsche (AfD) bedankte sich dafür, dass Körber ihn damals bei einer Tasse Tee zu Hause empfangen habe.

Körber selbst nahm das Angebot an, sein Abschiedswort vom Platz des Bürgermeisters aus vorzutragen und gab den Ratskollegen einen Buchtipp auf den Weg: In ihrem Buch „Radikal emotional“ zeige die Neurowissenschaftlerin Maren Urner, dass es in der Politik vor allem um die Aushandlung unterschiedliche Gefühle gehe. „Das war auch für mich sehr lehrreich.“