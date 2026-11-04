Das kann sich hören lassen: Das Benefiz-Rockfestival von „Musiker helfen e.V.“ hat 6000 Euro für „Lebensfarben – Hilfen für Kinder und Jugendliche e.V.“ eingebracht – mehr als das Doppelte dessen, was die Musikerinitiative im vergangenen Jahr für denselben guten Zweck eingespielt hat. Jetzt wurde der symbolische Spendenscheck im Wiehler Büro von „Lebensfarben“ von Mitgliedern der Bands Tube, Enthalpy, Backdrive und Majordad sowie Vertretern von „Musiker helfen e.V.“ übergeben.

Vier Bands verzichten auf ihre Gage

Das Konzert fand Mitte Oktober in der Silberseehalle in Gummersbach-Erbland statt. Rund 380 Besucherinnen und Besucher erlebten vier oberbergische Bands, die auf ihre Gage verzichteten. Das Programm reichte von Gitarrenpop über Alternative Rock bis zu hartem Metal. „Für besondere Aufmerksamkeit sorgte dabei auch Tube als junge Band mit drei jungen Musikern“, erinnert sich „Lebensfarben“-Geschäftsführerin Sandra Karsten in einer Pressemitteilung. „Mit beeindruckender Energie, großer Spielfreude und starker Bühnenpräsenz gelang es ihnen, das Publikum unmittelbar mitzureißen. Gerade vor dem Hintergrund ihres jungen Alters sorgte ihr Auftritt bei vielen Gästen für Staunen und Begeisterung.“

Hilfe für Kinder psychisch und suchtkranker Eltern

„6000 Euro sind eine unglaublich wertvolle Unterstützung“, sagt Karsten. „Bei uns zählt jeder einzelne Euro, weil er unmittelbar dazu beiträgt, betroffene Kinder und Jugendliche zu stärken.“ Der Träger begleitet Kinder und Jugendliche, deren Eltern psychisch und/oder suchterkrankt sind, und bezieht die Familien ein. Angeboten werden Beratung und Vermittlung, ehrenamtliche Patenschaften, Kinder- und Jugendgruppen. So entstünden verlässliche Beziehungen, Entlastung, Gemeinschaft und neue Perspektiven, betont der Verein.

Betreute Kinder im Publikum

Dass so viele Menschen mit ihrer Musik, ihrer Zeit und ihrem Engagement diese Arbeit unterstützten, bewege den Verein sehr, versichert Karsten. Auch Jugendliche aus den Gruppenangeboten, Kinder aus Patenschaften gemeinsam mit ihren Patinnen und Paten sowie begleitete Eltern und Familien waren im Publikum des Benefizkonzerts im Oktober.

„Dieser besondere Spirit in der Silberseehalle ist mir bis heute in Erinnerung geblieben“, schwärmt Sandra Karsten. „Man konnte an diesem Abend wirklich spüren, dass die Menschen hinter ‚Lebensfarben‘ und hinter diesem gemeinsamen Anliegen stehen.“

Positives Fazit der Veranstalter

Heiko Gauditz von Musiker helfen e.V. zieht ebenfalls ein positives Fazit: „Für uns war das eine rundum gelungene Veranstaltung. Die Bands, das Publikum, unsere vielen Helferinnen und Helfer und die besondere Stimmung in der Silberseehalle haben einfach zusammengepasst.“ Sein Mitstreiter Tomas Sjöblom ergänzt: „Wir wollten mit unserer Musik Menschen zusammenbringen und gleichzeitig etwas Gutes bewirken. Genau das ist gelungen. Dass daraus 6.000 Euro geworden sind, zeigt, was möglich ist.“

Dank an Bands, Publikum und Sponsoren

Musiker helfen e.V. und „Lebensfarben“ danken den vier Bands, den rund 380 Besucherinnen und Besuchern sowie den vielen helfenden Händen. Ein besonderer Dank gilt außerdem allen Sponsoren und Unterstützern, ohne die das Festival in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. „Diese Unterstützung ist alles andere als selbstverständlich“, sagt Sandra Karsten. (r)