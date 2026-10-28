Macht Geld glücklich? Eine neue DIW-Studie gibt Antworten

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stellt auf seiner Internetseite die Frage, ob Geld glücklich macht. Die Antwort mag ein wenig überraschen, denn es heißt dort, dass unzählige wissenschaftliche Studien versucht hätten, diese Frage zu beantworten. Die Antwort sei schwierig, da kaum eine Kausalität nachgewiesen werden könne. „Dennoch gibt es Belege dafür, dass glücklichere Menschen auch beruflich erfolgreicher und somit vermögender sind.“ Eine neue Studie des DIW Berlin fokussiert sich auf Millionäre, also auf Hochvermögende, und vergleicht diese mit anderen Gruppen in der deutschen Gesellschaft. Die Resultate sind eindeutig. „Menschen in der unteren Hälfte der Vermögensverteilung sind etwas weniger zufrieden als Menschen in der oberen Mittelschicht, die wiederum etwas weniger zufrieden sind als Wohlhabende. Der allergrößte Anstieg der Lebenszufriedenheit trifft jedoch auf Millionärinnen und Millionäre zu, wie die Grafik anbei zeigt", heiß des dort.

Zahl der Einkommensmillionäre in NRW steigt auf 8123

Wie viele Einkommensmillionäre es im Land gibt, hat jetzt erneut IT NRW als Statistisches Landesamt bekannt gegeben. Demnach sind die in NRW lebenden Einkommensmillionärinnen und Einkommensmillionäre im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent auf 8123 gestiegen. Das waren 252 mehr als 2021. Die Zahl der Steuerpflichtigen mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von über einer Million Euro war zuletzt jährlich gestiegen.

Meerbusch bleibt Spitzenreiter, Oberberg liegt deutlich dahinter

Unter den 396 nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden hatte erneut Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss im Jahr 2022 mit einer Quote von 24,7 je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die höchste Millionärsdichte; gefolgt von Herdecke im Ennepe-Ruhr-Kreis mit einer Quote von 12,6 und Ahaus im Kreis Borken mit einer Quote von 12,3. Köln liegt mit 7,4 auf Platz 43. Und das Oberbergische? Hier ist die Zahl der Einkommensmillionäre von 122 auf 134 gestiegen. Gleichzeitig kletterte die Zahl der Einwohner von 271.621 auf 273.634. Bei dieser Quote liegt der Kreis mit 4,9 deutlich hinter den Spitzenreitern.

Wiehl führt im Kreis, Engelskirchen punktet bei der Quote

Und wie sieht es in den Kommunen aus? Wiehl mit unverändert 22 Einkommensmillionären ist weiter auf Platz eins im Kreis. Das bedeutet für die Quote eine 8,8, die im Landesranking Platz 31 bedeutet. Bezogen auf seine Einwohnerzahl liegt Engelskirchen aber noch davor. Die Zahl der Millionäre beträgt zwar nur 19, doch auf 10.000 Einwohner umgelegt bedeutet das eine Quote von 9,2 und Platz 25. Im Vergleich zum Vorjahr hat Engelskirchen aber deutlich verloren. Im Ranking ist die Kommune von Platz 12 abgerutscht. Dabei sank die Zahl der Millionäre nur von 19 auf 18.

Waldbröl ist Schlusslicht

Schlusslicht in Oberberg ist Waldbröl mit drei Millionäre (2021: 4). Das macht bei der Quote eine 1,5 (2,0) und im Landesranking Platz 332.

Das DIW hat noch einen interessanten Aspekt: „Einen Trost gibt es für alle von uns, die keine großen Vermögen haben: Millionärinnen und Millionäre haben weniger Spaß in ihrem Leben, so scheint es: Sie sind nicht zufriedener mit ihrer Freizeit als die meisten und sogar weniger zufrieden als Menschen, die wohlhabend sind. Vielleicht liegt das auch daran, dass sie sehr viel mehr arbeiten als andere: im Durchschnitt 47 Stunden pro Woche, im Vergleich zu den 37 Stunden anderer Bürgerinnen und Bürger. Kurzum, es scheint zu gelten: Geld scheint doch Menschen zufriedener mit ihrem Leben zu machen, allerdings vor allem dann, wenn Menschen sehr viel mehr Geld haben", heißt es dort. Vielleicht trifft es aber auch das bekannte Sprichwort: „Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt die Nerven." (ar)