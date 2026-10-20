Oberbergs einziger Weinbaubetrieb, die Stückländerei GmbH, hat die Weinlese 2026 beendet. Das Anbaugebiet liegt an der Mosel, in den Weinbergen von Bremm und Ediger. Der Betrieb mit seinen europaweit eingetragenen Marken Roter Klimawandel und Weißer Klimawandel hat die qualitativ hochwertige Handlese 2026 abgeschlossen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Das Jahr 2026 war demnach ein herausfordernder, aber herausragender Jahrgang im Zeichen des Klimawandels gewesen, heißt es. Das Frühjahr war sehr feucht und endete mit einem Rekordniederschlag am 2. Juni in Bremm an der Mosel. Danach blieb es über mehrere Monate trocken und niederschlagsfrei.

Kleine Beeren, konzentrierter Saft

Die Beeren der Weintrauben fielen dadurch relativ klein und hartschalig aus, mit sehr geringem Flüssigkeitsgehalt. Die Trauben blieben durch die Trockenheit jedoch kerngesund und bildeten einen einzigartigen, konzentrierten Saft aus. Die Mostmengen sanken aufgrund dieser Besonderheiten deutlich unter 50 Prozent, teilweise auf ein Drittel. Dafür entwickelte der Most exotische und fruchtige Aromen. Die Handlese begann Ende August und wurde Anfang Oktober abgeschlossen.

Das Ausnahmejahr nutzte die Stückländerei GmbH, um ihre Produktpalette zu erweitern. Die Rieslinge der drei Lagen Ostlämmchen, Ediger Elzhofberg und Römerquelle werden alle als Auslesen ausgebaut. Es entstehen zwei süße und eine trockene Auslese.

Neue Weine und bewährte Verkaufsschlager

Der Regent, der 2025 noch einen exzellenten Rotwein hervorbrachte, wurde 2026 erstmals als Weißwein mit ausgeprägten Apfel- und Birnennoten gekeltert. Möglich macht dies ein von der Stückländerei GmbH entwickeltes, natürliches Verfahren ohne jegliche Chemie, bei dem aufwendige Lese und entsprechende Pressung die Trauben weiß keltern lassen. Aus den Dornfelder-Trauben entsteht 2026 zudem ein Rosé Secco. Die Verkaufsschlager „Das Beste aus drei Welten", eine Cuvée aus Weißburgunder, Grauburgunder und Rotem Elbling, sowie „Blanc de Noir" aus Spätburgunder wurden 2026 in noch besserer Qualität gekeltert.

Alle Weine des einzigen oberbergischen Weinbaubetriebs bekommt man im Teehaus Juliane Woberschal in Wiehl-Bielstein und online unter www.roter-klimawandel.de. (ar)