Fängt das neue Schuljahr an, werden traditionell die Schüler vom Schulleitungsteam und dem gesamten Lehrerkollegium in der Aula des Schulzentrums in Wiehl-Bielstein begrüßt. So war es zunächst auch gestern wieder. Pünktlich um 8.30 Uhr versammelte sich die gesamte Schülerschar, diesmal allerdings in der Sporthalle an der Spitze des Grundstücks. Und noch etwas war anders: eine große Anzahl an Ehrengästen, darunter auch Wiehls Bürgermeister Ulrich Stücker, wohnte der Veranstaltung bei.

„Das Schulleitungsteam und ich heißen euch alle nach den Sommerferien zurück in unserer Schule willkommen. Heute ist aber kein gewöhnlicher erster Schultag“, sagte Leiterin Anja Kottmann. Dreidimensionale Buchstaben, die die Worte TOB und Sekundarschule formten, thronten hell erleuchtet in der Mitte der Turnhalle auf Turngeräten.

Ein symbolischer Schritt

Schüler Dominik trat sodann an das für ihn vorbereitete Keyboard und gab einen Song zum Besten. Danach bat Kottmann einzelne Schülerinnen und Schüler an ihre Seite und an die Seite des Schulleitungsteams. „Gehen wir heute gemeinsam diesen Schritt und überschreiten die rote Linie“, forderte sie alle auf. Sie traten vor, plötzlich begann das Licht am Schriftzug TOB Sekundarschule zu flackern, links und rechts traten Lehrer und Schüler vor und ließen Konfetti regnen.

Weitere Schüler kamen nach vorne mit Buchstabenluftballons in den Händen – diese bildeten TOB Gesamtschule. Und damit war es offiziell. „Wir sind ab heute TOB Gesamtschule“, rief Kottmann begeistert und Schüler und Lehrer antworten mit Applaus und lauten Jubelrufen. „Wir fangen aber heute nicht bei Null an. Alles, was die Sekundarschule ausgemacht hat, unsere Erfahrungen, die Ideen, die wir gemeinsam geschmiedet haben, die Gemeinschaft, die wir zusammen gefördert haben und einfach alles, was die Sekundarschule geprägt hat, nehmen wir mit. Das alles bildet das Fundament, ohne das wir heute diesen Schritt nicht gehen könnten“, so die Schulleiterin.

Die Sekundarschule als Fundament

Was aber genau bedeutet es nun, Gesamtschule zu sein, fragte sie in die Runde und antwortete im gleichen Atemzug: „Es bedeutet, dass wir euch nun noch sehr viel länger auf eurem Weg in die Zukunft begleiten können. Wir haben nun eine Oberstufe und müssen uns nicht nach der Klasse 10 von euch trennen, sondern können euch unterstützen bis zum Abitur“, sagte Kottmann.

Wichtig sei es, diesen Weg gemeinsam zu gehen und die Gesamtschule gemeinsam zu prägen. „Wir wollen einmal sagen können, dass an diesen Tag nicht nur eine Schule seinen Namen geändert hat, sondern wir als Gemeinschaft etwas geschaffen haben“, brachte sie es auf den Punkt. Bevor sie die Schüler – begleitet von ihren Lehrern – die ersten Schritte in Richtung Gesamtschule gehen ließ, richtete auch Bürgermeister Ulrich Stücker ein paar Worte an die jungen Menschen.

„Liebe Gesamtschülerinnen und Gesamtschüler, es war kein einfacher Weg, aber es ist vollbracht und heute sind wir dort, wo wir hin wollten. Heute wird in Wiehl ein Stück Schulgeschichte geschrieben, denn wir haben mit der neuen TOB Gesamtschule nun zwei Oberstufen in unserem Stadtgebiet, und das ist eine tolle und wichtige Sache. Ich wünsche euch viel Freude, tolle Erkenntnisse – und nutzt die Chance, gemeinsam die Geschichte fortzuschreiben. Und denkt immer daran: Was ihr im Kopf habt, kann euch keiner mehr nehmen“, so der Bürgermeister.

Und kaum gab die Schulleiterin den Startschuss, selber die symbolische rote Linie zu übertreten und den Weg in die Gesamtschule zu beschreiten, sprangen sie sogleich von ihren Plätzen auf und stürmten in Richtung Ausgang, ihrer schulischen Zukunft entgegen.