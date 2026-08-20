Derzeit weist ein Banner auf die Veränderung der neuen Gesamtschule hin. Im Inneren des Schulzentrums ist dagegen bereits deutlich zu sehen, dass aus der Sekundarschule TOB Wiehl eine Gesamtschule wird. Im vierten Obergeschoss des Gebäudetrakts C stehen die Bauarbeiten auf rund 930 Quadratmetern kurz vor dem Abschluss. Dort entstehen vor allem Räume für die künftige Oberstufe.

Auch das Selbstlernzentrum soll bis zum Schulstart fertig sein. Copyright: Börsch

Seit dem 20. April wurde die Etage saniert. In dieser Woche stehen noch die Bau-Endreinigungen an. Ein Teil der Möbel ist bereits eingetroffen, weitere sollen Anfang kommender Woche folgen.

Insgesamt entstehen vier Klassenräume, drei Differenzierungsräume, zwei Biologieräume mit Sammlungs- und Vorbereitungsraum sowie ein Selbstlernzentrum. Die naturwissenschaftlichen Räume sollen auch den Anforderungen künftiger Leistungskurse entsprechen. Stellvertretender Schulleiter Christian Henkel spricht von „kleinen Laboren“.

Neues Selbstlernzentrum

Ein besonderer Bestandteil der neuen Etage ist das Selbstlernzentrum. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sollen dort künftig auch ihre Freistunden zum selbstständigen Arbeiten nutzen können. Geplant sind unter anderem Sofas und zahlreiche Steckdosen für digitale Endgeräte.

Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern sowie Eltern wurde ein Farbkonzept entwickelt. Die Türen sind in einem Himbeerton gehalten, dazu kommen helle Möbel und beigefarbene Schließfächer. „Wir hatten die große Chance, mitzugestalten und mit auszusuchen. Das ist ein riesen Geschenk“, freut sich Schulleiterin Anja Kottmann. Für die bauliche Sanierung investiert die Stadt nach eigenen Angaben rund 300.000 Euro. Für Inventar und die Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume kommen mindestens weitere 300.000 Euro hinzu. Erneuert wurden unter anderem Fußböden und Elektroinstallationen, hinzu kamen Maßnahmen beim Schall- und Brandschutz.

Die Arbeiten auf der vierten Ebene stehen kurz vor Abschluss. Copyright: Börsch

Die Arbeiten seien allerdings nicht allein wegen des Wechsels zur Gesamtschule notwendig gewesen Das Schulzentrum bestehe aus Gebäudeteilen unterschiedlichen Alters, erklärt Bert Schneider von der Stadt Wiehl. Der vierte Stock des Gebäudetrakts C stammt aus dem Jahr 1992, die darunterliegenden Bereiche aus dem Jahr 1971. Nach und nach sollen deshalb weitere Ebenen saniert werden. Die gesamte Modernisierung dürfte sich über mehrere Jahre erstrecken.

Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch der Übergang zur Gesamtschule. Inhaltlich ändere sich zunächst nicht grundlegend alles, erklärt Kottmann, da die Sekundarschule bereits nach denselben Lehrplänen gearbeitet habe. Entscheidend neu ist die eigene Oberstufe. „Es ist nicht nur der Name, der anders ist“, sagt die Schulleiterin. Die Veränderung müsse nun auch innerhalb der Schule gelebt werden. Die TOB ist als vierzügige Gesamtschule genehmigt, darf zum Start aber eine zusätzliche fünfte Klasse aufnehmen. Insgesamt wurden 135 Plätze vergeben.

Damit konnten nach Angaben der Schule alle Anmeldungen aus Wiehl, Engelskirchen und Nümbrecht berücksichtigt werden. Auch personell wächst die Schule zum neuen Schuljahr: Acht neue Kolleginnen und Kollegen kommen hinzu. Zudem startet ein neuer Abteilungsleiter, der künftig die Oberstufe koordinieren soll. Insgesamt gehören 72 Lehrkräfte zum Kollegium.