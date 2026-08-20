Dass es ausgerechnet ein Engel wurde, war Zufall, auch wenn diese Figur für Engelskirchener nahe liegt. Und es war auch ein Zufall, dass Erika und Wolfgang Schneider bei ihrer Urlaubsreise in Südafrika an der Kunstwerkstatt T-Bag in Kapstadt vorbeikamen.

Dort hat eine Fraueninitiative eine Werkstatt gegründet, in der Frauen durch sinnvolle Tätigkeit ein eigenes Einkommen erzielen können. Basis der Kunstwerke sind gebrauchte Teebeutel aus aller Welt, die der Initiative geschickt werden, schildert das Ründerother Ehepaar. Die Beutel würden aufbereitet und dann künstlerisch bearbeitet. Das sei zum einen sehr nachhaltig, kreativ und ein wichtiges soziales Projekt.

Beeindruckt von dem Projekt

Es sei beeindruckend, was die Frauen daraus alles herstellten. Grußkarten, Bilder, bei denen die Beutel quasi die Leinwand ersetzen, Untersetzer, Beutel und eben auch Engel. „Als wir den Engel mit seinem Kopfschmuck aus Stahlwolle sahen, hatten wir beide den gleichen Gedanken“, sagt Wolfgang Schneider. Der Engel sollte in das Engelmuseum nach Engelskirchen. Und in den nächsten Tagen werden die beiden ihr ungewöhnliches Urlaubsmitbringsel auch an das Museum übergeben.

Der Engel ist nicht das einzige Mitbringsel aus Teebeuteln, auch Grußkarten und Bilder packten die reiselustigen Eheleute in das Gepäck. Sie zieren, wie viele andere Bilder, die sie von ihren Reisen mitbrachten, die Wände des Hauses und erinnern, wie auch die zahlreichen Fotobücher an unzählige Erlebnisse und Eindrücke. Die Reise in Südafrika, es war nicht die erste, führte die beiden 76-Jährigen von Johannesburg zu einer Safari im Krüger-Nationalpark, und an der Küste des Indischen Ozeans nach Süden. Swasiland, Lesotho und Santa Lucia, Addo-Elefanten-Park, das Nelson-Mandela-Museum, Knysna, Stellenbosch und zum Abschluss das Kap der Guten Hoffnung, seien einige der erlebnisreichen Stationen gewesen, an die sie ihre Mitbringsel immer erinnern werden.

Urlaubsmitbringsel

Mit der Volksbank Oberberg haben wir Sie bei unserem Sommerwettbewerb 2026 nach Ihrem liebsten Urlaubsmitbringsel gefragt. Unsere Redaktion hat 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt, deren Geschichten wir nun in der Zeitung erzählen.

Nach den Sommerferien bestimmt eine Jury, welche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer es auf die drei vorderen Plätze schaffen und welche auf die Ränge vier bis 20. Im Herbst werden die Finalisten schließlich in den Räumlichkeiten der Volksbank Wiehl geehrt