Die Wiehler Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr zu einem Brand in die Kronstädter Gasse in Drabenderhöhe gerufen worden. Zum Glück mussten die Kameraden keine Löscharbeiten vornehmen, denn der Rauch, den man als Zeichen eines Feuers gedeutet hatte, stammte von verbranntem Essen auf dem Herd, wie Wiehls stellvertretender Wehrchef Daniel Noss dieser Zeitung sagte.

Unter der Leitung von Jan Tchorrek waren die Einheiten Drabenderhöhe, Bielstein/Weiershagen, die Tagesalarmierung am Standort Kampf sowie das TLF Bomig nach Drabenderhöhe geeilt. Eine Person sei noch aus der Wohnung ins Freie begleitet worden, sagte Noss. Danach sei der Einsatz auch schon fast wieder beendet gewesen.