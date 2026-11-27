Die Fußgängerbrücke in Wiehl-Bielstein, die von der Bielsteiner Straße (L321) hoch zum Weiherhofweg führt, wird künftig bei winterlicher Witterung gesperrt, wahrscheinlich schon heute. So kündigt es der Landesbetrieb Straßenbau an, in dessen Zuständigkeit das Bauwerk fällt.

Kein Streusalz wegen Korrosionsschäden

Um ein Fortschreiten der bestehenden Korrosionsschäden am Bauwerk zu verhindern, dürfen auf der Brücke weder Streusalz noch andere Auftaumittel eingesetzt werden. „Aufgrund der starken Neigung der Brücke kann die Verkehrssicherheit bei niedrigen Temperaturen ohne den Einsatz von Auftaumitteln jedoch nicht gewährleistet werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Wiehler Straßenmeisterei werde daher die Brücke einschließlich ihrer Zuwege bei entsprechender Witterung sperren. Sobald eine gefahrlose Nutzung wieder möglich ist, werde die Sperrung aufgehoben.

Schulkinder müssen auf Alternativroute ausweichen

Die Brücke wird von vielen Grund- und Gesamtschulkindern genutzt, um zum Bielsteiner Schulzentrum zu kommen. Die Stadt Wiehl nennt die Sperrung der Brücke darum bedauerlich. Offenbar sei diese aber ohne Alternative. „Letztlich geht es darum, die Brücke für die meiste Zeit des Jahres nutzbar zu halten und eine weitere Korrosion möglichst zu verhindern.“ Der alternative Schulweg entlang der Bielsteiner Straße und des Weierhofwegs sei leider etwas länger, aber gut ausgebaut. Der Kreisverkehr mit einer Querungshilfe in Form eines Zebrastreifens ermögliche einen gefahrlosen Wechsel auf die andere Straßenseite.

Neubau derzeit nicht geplant

Vor zwei Jahren war die Brücke für mehrere Wochen wegen Reparaturen am Belag gesperrt worden.

Früher oder später werde ein Neubau der 1985 errichteten Brücke notwendig, hieß es damals. Laut Auskunft des Landesbetriebs gibt es derzeit aber keine konkreten Pläne, einen Ersatzbau zu errichten. (tie)