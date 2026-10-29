Mitarbeitende der Kaltenbach-Gruppe haben eine Spende erlaufen: Die Mitarbeitenden der beteiligten Standorte sammelten im Rahmen eines Wettbewerbs rund 26 Millionen Schritte und zugleich eine Spendensumme von genau 20.707,86 Euro für verschiedene gute Zwecke, die von der Kaltenbach-Geschäftsführung auf 21.000 Euro aufgerundet wurde.

Challenge verbindet Bewegung und soziales Engagement

Das Engelskirchener Unternehmen verkauft an 14 Standorten in Oberberg und den Nachbarkreisen mit rund 600 Mitarbeitern unter anderem Autos von BMW. Die diesjährige Challenge „Schnappt euch eure Schritte 3.0“ der Kaltenbach-Gruppe habe Bewegung, Teamgeist und soziales Engagement auf besondere Weise miteinander verbunden, teilt der Wiehler Verein „Lebensfarben“ mit.

Dessen Arbeit soll mit der Spendensumme unterstützt werden, die das Personal der Standorte Wiehl und Waldbröl erlaufen hat, nämlich 3318,30 Euro. Bei der Spendenübergabe in den Räumen von „Lebensfarben in Wiehl“ informierten sich die Verkaufsleiter Claus Bartels und Patrick Hecker sowie Marketingmanager Daniel Paragnik über die Arbeit des Vereins.

Hilfe für Kinder psychisch oder suchterkrankter Eltern

„Lebensfarben“ begleitet Kinder und Jugendliche aus Familien mit psychisch oder suchterkrankten Eltern und schafft mit Beratung, Patenschaften und Gruppenangeboten Räume für Entlastung, Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit.

Sandra Karsten, Geschäftsführerin von „Lebensfarben“ sagt: .„Dass die Mitarbeitenden mit jedem einzelnen Schritt dazu beigetragen haben, unsere Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, bedeutet uns sehr viel.“

Die Spende helfe dem Verein dabei, Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven zu geben. Die Schritte-Aktion zeige eindrucksvoll, wie Gesundheitsförderung im Unternehmen und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verbunden werden können.

Das Geld soll für besondere Aktionen der ehrenamtlichen Paten sowie für Angebote der Kinder- und Jugendgruppen eingesetzt werden. „Gerade solche zusätzlichen Erfahrungen und gemeinsamen Aktivitäten sind für die Kinder und Jugendlichen in der Region von großem Wert“, betont Sandra Karsten in einer Pressemitteilung. (tie)