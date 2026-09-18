Es ist Melanie Raabes erster Thriller seit sieben Jahren. Mit ihrem neuen Werk „Daisy – Und all deine Geheimnisse werden mir gehören“ war die Kölner Autorin mit Wurzeln in Wiehl am Donnerstagabend zu einer Lesung ins Burghaus nach Bielstein gekommen. Und wie es sich für ein solches Heimspiel gehört, war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Moderiert wurde die Lesung von Buchhändler Mike Altwicker, der zwischen den Lesestellen locker mit Raabe plauderte.

„Elf Lesungen haben wir schon zusammen gemacht. Das sind für mich so viele wie mit keinem anderen Autor. Wir ist es, in Wiehl zu lesen?“, wollte Altwicker zu Beginn wissen. Auf ihre sympathische Art verriet die Autorin: „Es ist für mich immer wie eine Art von Nachhausekommen, ich freue mich sogar schon darauf, während ich das jeweilige Buch noch schreibe.“

Zu den Wurzeln zurückgekehrt

Der Thriller „Daisy“ handelt von der Anwältin Luca, Mitte 30 und vom Durst nach Gerechtigkeit getrieben. Um diese herbeizuführen, wendet sie teils perfide Methoden an, wie sich im Verlauf der abwechslungsreichen Lesung in Bielstein schnell zeigte. Bereits in der ersten Lesestelle wurde deutlich, welche juristischen Mittel Luca zu gebrauchen bereit ist, um zu zeigen, dass es nach Missetaten nicht genügt, ungestraft von der Justiz davonzukommen. So vertritt die Anwältin tagsüber zwar das Gesetz, geht nachts jedoch auf eigenen Rachefeldzug.

Da ist beispielsweise die Chefredakteurin einer Boulevardzeitung, die für zahllose Hetzkampagnen gegen Privatpersonen verantwortlich ist und bereit ist, viele Leben zugrundezurichten. Die Spinnenphobikerin findet nach Lucas Besuch in ihrer Villa nicht nur ein Gänseblümchen – das Luca bei ihren nächtlichen Aktionen stets als Botschaft hinterlässt – neben ihrem Kopfkissen, sondern auch sechs riesige Vogelspinnen. Die Gänseblümchen stecken auch im Titel des Thrillers, denn „Daisy“ ist das englische Wort für die kleinen, weiß-gelben Blümchen. Ihre Beweggründe bringt Luca wie folgt auf den Punkt: „Es gibt kein Gesetz gegen Bosheit, aber es gibt mich.“

Moderator und Buchhändler Mike Altwicker nannte es am Donnerstagabend den „Melanie-Raabe-Moment“, der sich schon auf Seite zwölf bemerkbar mache. „Nach sieben Jahren wieder ein Thriller – wie fühlt es sich an, zu dem Genre zurückzukehren, mit dem 2015 alles begonnen hat?“, wollte er von der Autorin wissen. Auch das sei für sie ganz ähnlich wie das Nachhausekommen nach Wiehl, berichtete Melanie Raabe: „Es fühlte sich sicher, schön und friedlich an, trotz der ganzen Gemeinheiten, die ich mir ausdenken durfte. Es hat aber auch unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben.“

Eins stand nach dem Abend im Bielsteiner Burghaus und den ersten Einblicken in das neue Buch der Autorin fest: Thriller-Freunde werden mit Luca und ihren Rachefeldzügen mindestens genauso viel Spaß haben wie mit den anderen Büchern von Melanie Raabe.