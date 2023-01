Wiehl/Mainz – Ein Einsatz im DFB-Pokal, das Debüt in der Dritten Fußball-Liga – und nun auch noch eine Einladung zum Lehrgang der U19-Nationalmannschaft. Einen solchen Saisonverlauf hätte sich Benjamin Hemcke wohl höchstens im Traum vorgestellt. Der 19-jährige Wiehler weilte in der vergangenen Woche in Mainz und durfte sich bei der U19-Auswahl präsentieren.

Zunächst erhielt Hemcke, der in der U15 vom FV Wiehl zu Viktoria Köln wechselte, einen Anruf, dass er zum erweiterten Kreis des Lehrgangs der Junioren-Nationalmannschaft gehört. „Ich hatte schon nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt auf Abruf stehen würde. Dass ich dann tatsächlich zum Lehrgang durfte, ist krass“, sagt der 19-Jährige. Der Anruf mit dieser Nachricht kam erst einen Tag vor Lehrgangs-Auftakt. Und dann ging alles ganz schnell: Tasche packen, Zugticket buchen – und ab nach Mainz.

Unter den 40 Besten deutschlandweit

„Man wird schon ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Von den anderen Jungs kannte ich vorher persönlich noch keinen, aber das hat sich dann beim Essen und auf dem Trainingsplatz geändert. Es war sehr spannend, in diesem Kreis dabei sein zu dürfen. Der Betreuerstab ist riesig, das ist schon alles wahnsinnig professionell“, berichtet Benjamin Hemcke, für den die Teilnahme am Lehrgang eine große Ehre war. „Dass ich zu den besten 40 Fußballern in meinem Alter in ganz Deutschland gehöre, das ist ein tolles Gefühl.“

Beim Lehrgang wurden noch drei Plätze vergeben für den Kader für die zweite EM-Qualifikationsrunde in Finnland in dieser Woche. Da vor allem noch Defensivkräfte vonnöten waren, zählte Hemcke nicht zum Nachrücker-Trio. Dennoch hofft der Wiehler darauf, dass es nicht seine letzte Einladung zu einem Lehrgang der U19 war. „Ich gehe schon davon aus, dass man mich jetzt weiter auf dem Schirm haben wird. Alles weitere lasse ich auf mich zukommen, bin aber natürlich sehr gespannt“, sagt der 19-Jährige.

Dafür wird er bei seinem Club Viktoria Köln weiterhin alles geben und will an seine hervorragende Entwicklung anknüpfen. Dass der Offensivakteur bei den Profis meist dem Kader angehört sowie bereits acht Kurzeinsätze feierte und bei der U19 immer mal wieder Spielpraxis sammelt, bezeichnet er als „perfekte Kombination“. Und noch ist eine für Benjamin Hemcke bisher schon verrückte Saison ja nicht vorbei – wer weiß, was sie noch bringen wird an weiteren unerwarteten Erlebnissen.