Oh, wie sind sie schön! Die Reichshofer Karnevalsgesellschaft Tolle Elf Wildberg startet am heutigen Freitag um 19.33 Uhr in die Session mit der Proklamation des neuen Wildberger Damendreigestirns. Jeder ist willkommen und der Eintritt frei, wenn Prinz Ina I. aus dem Hause Hendricks, Bauer Svenja (Baldus) und Jungfrau Ina (Rademacher) in der Glück-auf-Halle in ihr jeckes Amt eingeführt werden.

Freundinnen aus der Tanzgarde kehren in die Heimat zurück

Alle drei sind bekannte Gesichter im Reichshofer Karneval und blicken insbesondere auf eine gemeinsame Geschichte mit der Tanzgarde zurück, die sie zu Freundinnen gemacht hat. Die Wildberger Garde feiert 2027 ihr 50-jähriges Bestehen. Zwischenzeitlich sind alle drei weit weggezogen, kommen aber jetzt zurück, um im Jubiläumsjahr das Grubendorf zu regieren. Das spiegelt sich im Orden wieder, auf dem zu lesen ist: „Wielbeerch bleibt Heimat.“ In diesem Sinne lautet ihr Motto: „Egal wohin das Leben uns führt,/ wichtig ist nur, dass man es spürt,/ der Wielbeerch bleibt Heimat, unser Herz tanzt blau-weiß/ als Prinz, Bauer, Jungfrau – so schließt sich der Kreis.“

Die drei Tollitäten im Porträt

Prinz Ina I. aus dem Hause Hendricks (31) ist Sachbearbeiterin bei einer Versicherung und wohnt in Rommerskirchen (Rhein-Kreis Neuss). Ina ist seit 16 Jahren aktives Mitglied im Verein und seit 2020 Trainerin der Großen Tanzgarde. Karneval ist für sie: „Heimat, Kindheit, Freundschaft und pure Lebensfreude“. Bauer Svenja aus dem Hause Baldus (35) wohnt in Köln, wo sie als Lehrerin an einer Grundschule arbeitet. Der KG Tolle Elf ist sie seit stolzen 23 Jahren verbunden und hat früher die Minigarde trainiert. Jungfrau Ina (35) wohnt heute in Mönchengladbach und arbeitet als stellvertretende Teamleitung in einer psychiatrischen Einrichtung. Doch für den Wildberger Karneval ist ihr kein Weg zu weit, stammt die andere Ina doch aus dem Hause Rademacher, also aus karnevalistischem Urgestein, und ist von Geburt an im Verein.

Das Programm des Abends bis zur „Jeck Friday Party“

Heute Abend krönt die Krönung der neuen Tollitäten ein Programm, das es in sich hat. Angekündigt sind der letzte Auftritt des scheidenden Damendreigestirns Prinz Katharina I. (Rogmann), Bauer Monika (Rambous) und Jungfrau Marina (Möller), Einlagen der Waldbröler Gardetanzgruppe und vor allem der Abteilungen der Wildberger Tanzgarde. Und im späteren Lauf des Abends kann dann auch das Publikum tanzen, nämlich wenn um 22.45 Uhr die „Jeck Friday Party“ startet. (tie)