Wildbergerhütte – „Hier gibt es die Wellnessmassage gleich kostenlos dazu“, sagte Reichshofs Bürgermeister Rüdiger Gennies lachend mit einem Blick auf die direkt hinter dem Hamert-Waldsofa grasenden Kühe. „Diese Runde ist eine fantastische Ergänzung des Wandernetzes für Touristen und Einheimische.“

In dieser Woche hat die Kur- und Touristinfo Reichshof den neuen „Waldsofa-Wanderweg“ rund um Wildbergerhütte eingeweiht. Initiator Paul Gerhard Blumberg, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Wildbergerhütte, schilderte, dass der Gedanke dazu vor gut einem Jahr nach der Übergabe eines von dem Dachdecker Oliver Weller gestifteten und eines von dem Zimmermann Johannes Anders gebauten Waldsofas entstanden sei. Ein weiteres kam von der Gemeinde, zwei hat der Verein aus eigenen Mitteln angeschafft. Neben einer Förderung in Höhe von 2000 Euro von der Bezirksregierung wurde das Projekt von der Gemeinde aus Mitteln der Sonderausschüttung der Kreissparkasse Köln unterstützt.



Vereinsmitglied Hans-Günter Weidenbrücher berichtet, dass der Verein bereits fünf Schutzhütten, vier Sitzgruppen und mehr als 50 Ruhebänke betreut. Nun kommen die Waldsofas dazu. Vereinsvorsitzender Blumberg berichtet: „Die Aktion hat uns viel Schweiß gekostet.“ Er zeigt auf die massiven Betonfundamente, auf denen die Hinweistafeln vandalismussicher stehen. Auf den Tafeln wird die jeweilige Aussicht und der geschichtliche Hintergrund der Örtlichkeit beschreibt. „Es war unsere Idee, die Waldsofas mit den schönsten Aussichtspunkte zu verbinden.“

Start und Ziel des rund neun Kilometer langen Rundwanderwegs ist der Dorfplatz in Wildbergerhütte, auf dem – an der ersten Wandertafel – auch ein speziell im Stil der Gemeinde gestalteter Wanderflyer ausliegt. Katja Wonneberger-Kühr, Leiterin der Kur- und Touristinfo, weist darauf hin, dass mit dem dort angebrachten QR-Code ein zugehörige GPX-Track abgerufen werden kann und lobt: „Der Weg mit den vielen Panoramen ist sehr gut umgesetzt.“

Schon kurz nach dem Start gibt es am Waldsofa Krähenhardt einen schönen Blick über Wildbergerhütte. Vorbei an der alten Schule führt die Route auf den gegenüberliegenden Mühlenberg oberhalb der Regenbogenschule mit einer guten Sicht auf Bergerhof. Auf dem Weg zum Kahlenberg passiert der Wanderer das Ehrenmal, den ehemaligen Kamin der früheren Schmelzhütte. Vom Waldsofa Hamert aus wirkt die Wiehltalsperre wie ein klarer Bergsee. Im Reichshofer Ortsteil Nespen lädt das Café an der historischen Mühle zu einer Rast ein, bevor die Runde zum Waldsofa Frohnenberg oberhalb der etwa 850-jährigen Femlinde führt. Nach dem Abstieg führt der Weg an der architektonisch interessanten Kirche zurück zum Dorfplatz.