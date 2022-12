Wipperfeld – Als Sascha Gerhards 2010 nach Wipperfeld kam, ist er erst einmal ins Dorf „reingewachsen“, wie er sagt. Das Dorfleben ist vielfältig, rund 17 Vereine gibt es – größere und kleinere. „An die Informationen was wann wo stattfindet, muss man aber erst mal kommen,“ erklärt er. Und als Zugezogener musste er erstmal suchen – auf schwarzen Brettern, im Internet. Oder auf die Mund-zu-Mund-Propaganda hoffen. Länger schon hatte Sascha Gerhards daher den Gedanken: „Das muss einfacher gehen.“ Und er stieß auf die App mit Namen „Nebenan.de“.

Die Plattform gibt es seit 2015 – sie sieht sich als Bindeglied für Nachbarschaften. Im letzten Jahr hat Sascha Gerhards nun über „Nebenan.de“ eine Dorf-App für Wipperfeld angestoßen – gemeinsam mit dem Wipperfelder Bürgerverein, wo Sascha Gerhards im Vorstand sitzt. 78 Haushalte sind bereits angemeldet. „13 weitere Anwohner befinden sich im Verifizierungsverfahren“, berichtet Gerhards. Doch es sei noch Luft nach oben – daher rührt er zur Zeit kräftig die Werbetrommel für die Nutzung der Nachbarschafts-App.

Über die Plattform können Termine für Veranstaltungen im Dorf bekanntgegeben werden. Unter dem Button stehe leider momentan nichts – coronabedingt. Er hoffe, dass bald wieder mehr möglich sei, so Gerhards. Unter dem Bereich „Marktplatz“ findet der Nutzer die Unterpunkte „Suchen, Bieten, Verschenken und Tauschen“. Weiter gibt es einen Button für ortsansässige Gewerbebetriebe und Organisationen, die sich vorstellen können. Auch Freizeitgruppen können sich über die Dorf-App vernetzen und präsentieren. Gerhards hat dabei neben den größeren Vereinen auch die Pfarrbücherei oder Kegelclubs im Blick. „Wir haben hier im Dorf viele kleine Gruppen, die keine eigene Homepage haben.“

Optimaler gehe immer, aber mit „nebenan.de“ komme er seiner Suche nach einer einfachen und effektiveren Informationsquelle vor Ort sehr nahe, sagt Sascha Gerhards. „Wir haben damit eine Plattform, die sich gebündelt aufs Dorfgeschehen konzentriert. Man wird hier Mitglied in seinem eigenen Dorf-Netzwerk und tritt nur mit seiner Nachbarschaft in Kontakt“, hebt er hervor. Die Inhalte seien allein für eingeloggte Nachbarn und Nachbarinnen aus Wipperfeld sichtbar.

Was für ihn besonders wichtig ist: „Es müssen echte Name angemeldet werden – das beugt einem Missbrauch vor und es fördert das Vertrauen.“ Die Nutzung der App ist kostenlos. „Wer sich per Smartphone, Laptop oder Tablet auf „Nebenan.de“ registriert, wird automatisch unserer Nachbarschaft zugeordnet“, erklärt Gerhards das Prozedere. Wipperfeld ist eine von derzeit rund 8000 angemeldeten Nachbarschaften.