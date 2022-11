Wipperfürth – Heute Mittag kam die Nachricht des NRW-Gesundheitsministeriums. Das Wanderevent „Bergische 50“ kann wie geplant am heutigen Samstag stattfinden. Alexander Rösch vom Veranstalter hat gestern noch die letzten Wegweiser aufgehängt. Rund 1300 Teilnehmer haben sich für die 50-Kilometer-Wanderung rund um Wipperfürth und die Bevertalsperre angemeldet.

Die Wanderer starten in Blöcken von maximal 200 Wanderern, die Startzeiten liegen zwischen 7 und 8.30 Uhr. Im Start- und Zielbereich sowie an den Verpflegungsstationen müssen die Teilnehmer einen Mundschutz tragen. Nachmeldungen sind noch am heutigen Samstag von 7 bis 8 Uhr am Infostand auf dem Marktplatz möglich. Die Stadt weist darauf hin, dass der Marktplatz bis Sonntagmorgen für den Autoverkehr gesperrt ist. (svo/cor)

