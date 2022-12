Wipperfürth Eine ganze Grundschulklasse muss in Quarantäne

Wipperfürth – Das neue Schuljahr hat gerade erst begonnen, da gibt es die erste Unterbrechung. Die Schülerinnen und Schüler Klasse 2a der Grundschule St. Antonius müssen bis einschließlich 6. September zuhause bleiben. Das Kreisgesundheitsamt hat die ganze Klasse in Quarantäne geschickt. Die Schüler erhalten jetzt Fernunterricht.

Vier Personen corona-positiv getestet

Vier Personen der Klasse, die engen physischen Kontakt zu den Kindern hatten, wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Ob es sich um Lehrer oder andere Personen handelt, lässt die Quarantäneverfügung aus Datenschutzgründen offen. In einer anderen Klasse der Antoniusschule wurde ein Schüler positiv getestet, zwei Sitznachbarn sind in Quarantäne.

Auch an den weiterführenden Schulen gibt es nach den Ferien die ersten Corona-Fälle, sowohl am St.-Angela-Gynasium, am Engelbert-von-Berg-Gymasium und an der Hermann-Voss-Realschule.



In allen Schulen wurde jeweils ein Schüler positiv getestet. In der Regel werden dann die sechs Sitznachbarn in Quarantäne geschickt. (cor)