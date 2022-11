Wipperfürth Es tropft nur noch

Wipperfürth – Aus den vier Rohren des Marktbrunnens tröpfelt es nur noch, der Brunnen an der Marktstraße hat gar kein Wasser und auch das Wasserspiel auf dem Hausmannsplatz ist trocken gefallen. Dabei gibt es in diesem Jahr genügend Wasser und auch die Quelle auf dem Nackenborn, aus der die Brunnen gespeist werden, sprudelt munter weiter. Das Problem liegt tiefer, ungefähr auf Höhe der Krakenburg. Dort haben Wurzeln die Leitung beschädigt, so dass kein Wasser mehr zum Brunnen fließt. Das haben Untersuchungen der Stadt ergeben. Doch bis das Wasser wieder in den Brunnen fließt, kann noch einige Zeit vergehen. Wie Sonja Puschmann von der Stadtverwaltung berichtet, muss die Leitung teilweise erneuert werden. Die Arbeiten sollen vom Bauhof vorgenommen werden. Doch der ist aktuell damit beschäftigt, die Hochwasserschäden zu beseitigen. Wann die Brunnen also wieder sprudeln, ist aktuell noch offen. (lz)