Wipperfürth – Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche haben Einbrecher und Fahrraddiebe im Felderhofer Kamp zugeschlagen. Dank eines aufmerksamen Anwohners konnte die Polizei die Diebe stellen, allerdings flüchteten die mutmaßlichen Täter zu Fuß. Die Beute – drei Fahrräder mit Elektroantrieb und ein hochwertiges Rennrad – ließen sie zurück.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Anwohner der Borromäerinnenstraße am Samstagmorgen die Behörde alarmiert, weil an der Sporthalle ein verdächtiger Wagen parkte. Eine Polizeistreife wollte kurz darauf an der Straße „An der Ziegelei“ einen entgegenkommenden Opel Astra anhalten. Erst stoppte der Fahrer, dann legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr Richtung Grundschule. Dort ließen die Insassen das Auto zurück und flüchteten zu Fuß weiter, wo sich die Spur verlor.

Im Auto fanden sich die vier Fahrräder sowie Einbruchswerkzeug. Die Räder hatten die Einbrecher an verschiedenen Häusern in der Siedlung erbeutet, die Polizei konnte sie ihren Eigentümern zurückgeben. Woher der Opel Astra und das Kennzeichen stammen, wird noch untersucht. Vor einer Woche waren in der Ursulinenstraße zwei Fahrräder gestohlen worden. (cor)