Glasfaserkabel sollen für schnelleres Internet an Wipperfürths Schulen sorgen.

Wipperfürth – Gestern haben in der Ringstraße in Wipperfürth kurzfristig die Baggerarbeiten für den Glasfaserausbau begonnen. Mit den neuen Glasfaserkabeln sollen laut der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW) das Bergische Berufskolleg und die Katholische Grundschule St. Antonius an das turboschnelle Internet angeschlossen werden.

Aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie wurden die Baumaßnahmen vorverlegt. Man wolle die geschlossenen Schulen sowie das zurzeit geringe Verkehrsaufkommen nutzen, um die Bauarbeiten mit möglichst wenigen Verkehrseinschränkungen durchführen zu können, heißt es von der BEW.

Arbeiten verlaufen in einzelnen Bauabschnitten

Die Bauarbeiten starten an der Zufahrt zum Nackenborn und werden laut Frank Schuster, Geschäftsführer des Wipperfürther Tiefbauunternehmens Schulte Nachfolger, in einzelnen Bauabschnitten entlang des Gehwegs bis zum Alten Schwimmbad durchgeführt. Dort befinden sich zurzeit die Räume der Ganztagesbetreuung der Grundschule.

Um die innerstädtische Belastung möglichst gering zu halten, nutze man, wenn möglich, bereits vorhandene Leitsysteme, so auch bei der Querung der Kreuzung am Klosterberg, informiert Jens Langer, Geschäftsführer der BEW. Für die Zeit der Bauarbeiten sei laut BEW teilweise eine halbseitige Fahrbahnsperrung erforderlich. Der Verkehr soll über eine zweiphasige Ampelanlage geregelt werden.