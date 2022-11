Der Baumarkt Blechmann in Wipperfürth, in den eingebrochen wurde.

Wipperfürth – Der Einbruch im Baumarkt Blechmann am verlängerten Wochenende (wir berichteten) war doch erfolgreich – aus Sicht der Einbrecher. Die Täter brachen den Tresorraum auf, erbeuteten laut Polizei „eine nicht unerhebliche Menge Bargeld“ und flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Dienstag hatte die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung noch mitgeteilt, die Einbrecher seien bei dem Versuch, in den Tresorraum vorzudringen, gescheitert. „Wir waren am Dienstag, zum Zeitpunkt der Presseanfrage, quasi noch mitten im Einsatz, zu diesem Zeitpunkt lag uns nur das Einsatzprotokoll vor“, erklärt Monika Treutler von der Pressestelle der Polizei.

Verwirrung um erste Polizeiinformationen

Am gestrigen Mittwoch sei dann auch die Spurensicherung vor Ort gewesen. „Wir sind jetzt auch in Räume gekommen, die uns am Dienstag noch nicht zugänglich waren“, so die Polizeisprecherin. Dabei sei auch der Einbruch im Tresorraum festgestellt worden.

Die Tat geschah nach Angaben der Polizei zwischen Samstag, 30. Oktober, 16 Uhr, und Dienstag, 2. November, 5 Uhr. Aufgrund des Feiertags am 1. November war der Baumarkt am Montag geschlossen. Die Einbrecher waren gewaltsam in den Baumarkt eingedrungen. In einem Büro brachen sie einen Tresor auf. Der Weg der Einbrecher führte sie zu weiteren Büros im Erdgeschoss, die ebenfalls nach Wertgegenständen durchsucht wurden.

„Mit hohem Kraftaufwand und unter Verwendung diverser Werkzeuge“, so die Polizei, sei es den Tätern gelungen, in den einen separaten Tresorraum zu gelangen und diesen zu öffnen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0 22 61/ 8 19 90 entgegen. Das Bauzentrum Blechmann wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung zu dem Einbruch nicht äußern. (cor)