Am Freitag, 11.11., startet wieder die Karnevalssaison, die erste nach Corona. Doch auch in der neuen Session ist noch längst nicht alles so wie vor Coronazeiten.

Normalerweise startet eine Session mit der Proklamation der neuen Tollitäten. Aber die gibt es diesmal zumindest in Wipperfürth und Lindlar nicht. In Wipperfürth regierten in der vergangenen Session mit Prinz Bonsai I. und Prinzessin Bianca das Prinzenpaar der Narrenzunft Neye und mit Prinz Marcus I., Bauer David und Jungfrau Dirklinde das Dreigestirn der KG Baulemann anno pief. Die Tollitäten bleiben auch weiter im Amt, sodass es keine Proklamation geben wird. Die Lindlarer Jecken mussten in der Session ohne närrische Regenten auskommen und das wird auch in der kommenden Session so bleiben. Somit gibt es auch hier keine Proklamation.

Narrenzunft Neye

Der Karnevalsauftakt wird dennoch von den Gesellschaften zünftig gefeiert. Den Anfang macht am 11.11. um 19.11 Uhr die Narrenzunft Neye. In der alten Drahtzieherei ist Karnevalsparty angesagt. Neben dem weitere amtierenden Prinzenpaar Bonsai I. und Bianca werden das Tanzcorps Blau-Weiß Neye, DJ Uli Becker, die Sternrocker und die Drummerholics für Stimmung sorgen. Ein unterhaltsames Programm wird versprochen. Tickets gibt es unter: www.altedrahtzieherei.de oder an der Abendkasse.

Alles zum Thema Elfter Elfter

Im Januar geht es am 8. ab 11.11 Uhr weiter mit der Narrenarena in der Alten Drahtzieherei – der Eintritt ist frei. Und vor allem dürfen sich die großen und kleinen Jecken wieder auf den Karnevalszug freien, der am 19. Februar stattfinden wird. Auch das Zelt wird wieder auf dem Marktplatz stehen.

KG Rot-Weiß Lindlar

Am Samstag, 12.11, geht es um 11.11 Uhr auf dem Lindlarer Marktplatz los. Die KG Rot-Weiß Lindlar lädt zur Sessionseröffnung ein, zu der jeder willkommen ist. Der traditionelle Fassanstich findet diesmal in Form von Flaschenbier statt. Gute Stimmung wird KG-Sitzungspräsident Markus Günther verbreiten, der ein großes Bühnenprogramm moderieren wird. Mit dabei sind die Sternrocker, die Sünger Butzen, das Duo Pascal, Rotznas, die Tanzgruppe des SV Frielingsdorf, die Fenker Paraplü Garde, Brass four Spass und Ralf Dreßen.

Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt und ist kostenlos. Die KG hofft auf mögliche viele Lindlarer Jecke, die mitfeiern. Traditionell wird beim Sessionsauftakt auch das neue Motto bekannt gegeben.

KG Baulemann

Ebenfalls am Samstag, 12. November, feiert die KG Baulemann die Sessionseröffnung. Mit dem ersten rot-weißen Dreigestirn Prinz Marcus I., Bauer David und Jungfrau Dirklinde. Das Trifolium hofft nach der Corona-Session auf eine „normale“ Session 2022/2023. Um 17 Uhr geht es auf dem Wipperfürther Marktplatz los: mit Böllerschüssen und der Ehrung verdienter Mitglieder. Anschließend ziehen die Jecken in die „Penne am Markt“, die Hofburg des Dreigestirns. Dort wird das Dreigestirn sein neues Sessionslied präsentieren und gegen 20 Uhr heizt die Kölner Mundart-Sängerin Claudia Roland die Stimmung weiter an. Bei Regen wird die Sessionseröffnung in die „Penne am Markt“ verlegt.

Nach dem Auftakt gibt es für das Wipperfürther Dreigestirn noch im November ein weiteres Highlight. Als Botschafter des rheinischen Karnevals geht es nach Nürnberg. Dort findet am 19. November zu ein Besuch der Kinderklinik des Klinikums Nürnberg statt, am Abend ist das Trifolium zur Faschingsdämmerung, der Sessionseröffnung der Karnevalsgesellschaft Nürnberger Trichter eingeladen.

Mit dem inzwischen traditionellen Funkenbiwak eröffnet die KG Baulemann dann am Freitag, dem 13. Januar, 19.11 Uhr, in der Alten Drahtzieherei den Sitzungskarneval. Das Moderatorenteam, bestehend aus Blonduella (Beate Theunissen) und Matthias Schwanz, wird neben der KG Baulemann viele befreundete Vereine mit ihren Tanzgruppen begrüßen, darunter so das Tanzcorps Blau-weiß Neye, die Schlossgarde Engelskirchen, die Torwache Ründeroth und die Paraplügarde aus Fenke. Auch die Dancing Daddys, Claudia Roland und die Band Six Pack kommen.