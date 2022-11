Ein Blick auf die Hochstraße in Wipperfürth (Symbolbild)

Wipperfürth – Bei einem Angriff auf in der Fußgängerpassage zwischen Bahnstraße und Hochstraße ist ein 69-jähriger Mann aus Wipperfürth am Dienstag leicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei hat inzwischen einen Verdächtigen ermittelt.

Wie die Beamten am Freitag berichten, war es am Abend des 18. Januar zu dem Zwischenfall gekommen. Demnach hatte ein Unbekannter einen Passanten (69) gegen 18 Uhr in der Fußgängerpassage zwischen Bahn- und Hochstraße angebettelt. Der Bettler stellte laut Polizei „aufdringliche Forderung“ nach Geld.

Wipperfürth: Mann soll 69-Jährigen geschlagen haben

Der Passant reagierte aber nicht und ging weiter. Darauf hin habe ein weiterer Mann den 69-Jährigen angegriffen und geschlagen. Der 69-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Als Verdächtig gilt nun ein 46-jähriger Mann, der ebenfalls in Wipperfürth wohnt und in der Vergangenheit schon mehrfach auffällig geworden war. Die Kriminalpolizei hatte die Verdächtigen zwei Tage nach dem Zwischenfall ermittelt. Er dürfte nun einem Strafverfahren entgegensehen. (r)