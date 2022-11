Wipperfürth – Die Stadtbibliothek der Hansestadt hat ab Montag einen neuen Standort. Gleich neben der evangelischen Kirche haben tausende Bücher, DVDs und Hörspiele eine größere Bleibe gefunden. Die Räume hier sind hell und einladend, das war dem Team der Stadtbibliothek besonders wichtig.

Rund 320 Kisten voller Bücher, DVDs und Tonies haben den Umzug vom Alten Seminar in die 240 Quadratmeter großen Räume geschafft. Der Umzug wurde außerdem dazu genutzt, den Bestand zu modernisieren. Es wurde aussortiert was nicht mehr benötigt wurde, die DVDs haben platzsparendere Hüllen bekommen und es wurden neue Werke angeschafft. Darunter zum Beispiel auch Kinderbücher auf ukrainisch. Neben vielen Sitzmöglichkeiten, die gerade dazu einladen sich ein Buch aus dem Regal zu nehmen und zu lesen, bieten die neuen Räume auch PC-Arbeitsplätze. An den zum Teil höhenverstellbaren Schreibtischen kann nicht nur online recherchiert werden, sondern auch gestreamt.

Verschiedene Filme und Musik

Mit der Bergischen Onleihe können die Nutzer auf verschiedene Filme oder Musik zugreifen und kommen so in den Genuss einer noch größeren Auswahl, als die Bibliothek sowieso schon zu bieten hat. „Hier ist für jeden was dabei“, sagt Sabine Weth, Leiterin der Stadtbibliothek. Neben Thrillern, Ratgebern für Eltern, verschiedenen Filmen und Jugendbüchern, gibt es nun auch einen großzügige Kinder-Leseecke. Hier haben die Kleinsten genug Platz und Auswahl, um ihr neues Lieblingsbuch zu finden.

Öffnungszeiten

Die Stadtbibliothek ist montags und mittwochs von 10-13 Uhr und 14-17 Uhr, donnerstags von 10-13 Uhr sowie 14-18 Uhr und freitags von 9-13 Uhr. Zusätzlich ist die Bibliothek, Marktplatz 9 in Wipperfürth, jeden ersten Samstag im Monat von 10-13 Uhr geöffnet. Die Bibliothek ist unter folgender neuen Telefonnummer zu erreichen: 0 22 67/862 39 80.

Zwei Oberlichter im hinteren Teil der Bibliothek sorgen zusätzlich für noch mehr Licht und lassen die Bibliothek gleich größer wirken. „Die neuen Räume sind toll geworden. Die zentrale Lage direkt am Marktplatz und der barrierefreie Zugang werden sicher viele Lesebegeisterte anziehen“, freute sich Bürgermeisterin Anne Loth bei der abschließenden Begehung am Freitag.

Beim Umbau wurde überall darauf geachtet, dass der neue Standort barrierefrei ist. Die neuen Regale sind meist eher tief angebracht und sorgen so für einen guten Überblick. Ausgeliehen werden können die Bücher und Medien mit einem Leseausweis. Diesen bekommt man vor Ort in der Bücherei. Gleich im Anschluss kann durch die Regale gestöbert werden, auf der Suche nach einem Buch zum Ausleihen. „Wir sind froh, dass nun alles fertig ist und freuen uns auf viele alte und neue Besucherinnen und Besucher“, lädt Weth ein.