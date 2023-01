Wipperfürth – Der für den 21. September geplante Stadtlauf ist abgesagt. Wie im Vorjahr wegen Corona. So hat es das Organisations-Team um Hans-Jörg Schneider in einer Online-Sitzung einstimmig beschlossen. „Es tut uns unendlich leid, aber irgendwann mussten wir mit Blick auf die Sponsoren und auf die Vorbereitung eine Entscheidung treffen“, so Schneider.

Es gab viele Überlegungen, aber die Sicherheit geht vor

Man habe noch hin und her überlegt, ein virtueller Lauf sei nicht in Frage gekommen, auch einen Lauf nur für Erwachsene habe man verworfen. „Die Kinder und Jugendlichen sind schließlich das Herz des Laufes“, so Schneider. Noch im vergangenen Oktober habe man den Lauf unbedingt stattfinden lassen wollen, aber die Zeiten seien ja zwischendurch schlimmer gewesen als im Vorjahr. Und anders als beim Wander-Event „Bergische 50“ agiere man auf viel engerem Raum und diese Veranstaltung richte sich auch nicht vorrangig an Kinder und Jugendliche, erklärte Hans-Jörg Schneider weiter.

„Vielleicht können wir an dem Tag irgendwie ein Zeichen setzen, aber an so einem Lauf hängt sehr viel Vorbereitung und wir sind alle Ehrenamtler. Wir können das nicht leisten, um dann irgendwann doch bei steigenden Zahlen vor einer Absage zu stehen“, so Schneider. (ldi)