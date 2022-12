Wipperfürth – Die letzten warmen Sonnenstrahlen streifen den Marktplatz. Auf dem Platz sitzen zahlreiche Menschen zu je zehn Personen an den Tischen, so verlangt es die Corona-Schutzverordnung beim „Wipperfürther Musiksommer“. Auf der Marktplatztreppe gibt der schottische Musiker Cameron Arndt den U2-Song „Desire“ zum Besten gibt.

„Wir freuen uns sehr, nach dem schlechten Wetter heute wieder ein Konzert anbieten zu können“, sagt Ingo Wollnik, Mitinhaber der Kneipe Platz 16. Und aufgrund der Corona-Pandemie freuen sich die Menschen, wieder draußen zu sein und die Gastronomie am Marktplatz aufzusuchen. „Die Menschen sind bestens vorbereitet und verhalten sich vorbildlich, halten die Abstände ein und tragen stets ihre Masken bei sich“, fügt Wollnik als einer der Vertreter der „Wirte am Markt“ an. „Und per Luca-App oder klassischem Kontaktzettel sind alle registriert und ohnehin ist das mit der Maske in der Gastronomie normal geworden“, so Wollnik weiter.

Wenn man über den Platz schaut ist pure Partystimmung zu vernehmen. So auch bei einer Gruppe von 18 Frauen, die aus Frielingsdorf zum Konzert gekommen sind, um Junggesellinnen-Abschied zu feiern. „Wir sind heute Mittag per Planwagen gestartet und der Abschluss unserer Feier für unsere Braut Jasmin Dellweg ist das Konzert – hier auf dem Platz ist immer eine super Atmosphäre“, erklärt Maria Steinbach In der anderen Ecke des Marktplatzes hat es sich eine vierköpfige Clique, direkt auf dem Boden des Marktplatzes sitzend, gemütlich gemacht. „Wir sind immer zu den Konzerten hier, ist einfach schön und gemütlich“, sagt Jessica Becker, die direkt um die Ecke wohnt und zusammen mit Christina Löhr, Sophie Kurth und Raphael Lips der Musik lauschen. (ds)