Wipperfürth – In eine Welt voller verborgener Talente, wo einige Menschen in andere Seelen schlüpfen können und Teleportieren möglich ist, entführt Eva Opfers neuer Jugendroman „In Unseren“. Das Buch erschien bereits im Oktober und ist die Fortsetzung ihres ersten Romans „In Anderen“. Geschrieben hatte sie den zweiten Teil bereits mit 18 Jahren, kurz nachdem sie den ersten Teil beendet hatte. Heute ist die Autorin und Selbstverlegerin 21 Jahre alt. Sie studiert Soziale Arbeit, ist Erlebnispädagogin und arbeitet an der Nikolaus-Grundschule in Wipperfürth.

In der Corona-Zeit fand die Hobbyautorin Zeit, um sich mit ihren Büchern und Geschichten zu beschäftigen. So erschien im April eine Neuauflage des ersten Bandes „In Anderen“. Die Neuauflage veröffentlichte Eva Opfer über die Plattform KPD. Das Buch ist als Taschenbuch und e-Book ausschließlich bei Amazon erhältlich. Danach setzte sich Eva Opfer an den zweiten Teil. „Ich habe viele Stellen überarbeitet und teilweise auch neu geschrieben“, erinnert sie sich. Außerdem beschäftigte sich die Autorin mit weiteren Plattformen, über die sie ihre Bücher verkaufen kann.

„In Unseren“ zählt zum Genre Urban Fantasy. „Eigentlich schrieb ich die Geschichte für Jugendliche, die gerne Fantasy lesen. Doch immer wieder bekomme ich auch von Erwachsenen positives Feedback“, erzählt Opfer. „In Unseren“ sterben immer mehr Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Genau das will Ria verhindern. Bei dem Versuch Talente zu retten, lernt sie immer mehr über die Hintergründe und Ursprünge der besonderen Begabungen.

Schon im Grundschulalter begannt Eva Opfer, Geschichten zu schreiben. Erst für Kinder, die im Jugendalter in den Fantasybereich übergingen. Das Buch „In Unseren“ gibt es im Buchhandel und im Internet.