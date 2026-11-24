Meditativer Jazz mit Wortimpulsen in der Nikolauskirche

Hochklassiger, meditativer Jazz im Wechsel mit Wortimpulsen – das ist das erfolgreiche Rezept von „Raum, Klang, Meditation, Jazz“ der Wipperfürther Band Random's 9. Für Donnerstag, 26. November, 20 Uhr, laden die Musiker um Michael von Rekowski, Kantor der evangelischen Kirchengemeinde, zur siebten Auflage des Formats in die katholische Nikolauskirche ein. Während Tom Saller am Saxophon, David Weyer mit dem Schlagzeug, Michael Benkel am Bass, Tommes Will mit der Gitarre, Stephan Barde an der Orgel und eben Michael von Rekowski am Piano für die passenden Töne sorgen, wird Shuki Morioka die Wortbeiträge übernehmen. Dabei wird der Priester aus dem Daiseion-Ji Begegnungszentrum in Wipperfürth kleine philosophische Kurzgedichte aus Japan vorstellen, die sogenannten Haikus.

Sprecher haben bei Random's 9 Tradition

Die Zusammenarbeit mit einem Sprecher oder einer Sprecherin hat bei Random's 9 schon vom ersten Konzert an Tradition: Im letzten Jahr etwa gab es tiefgründige Gedanken in vier verschiedenen Sprachen, aber auch Pater Stefan Ochalski, der Philosoph Michael Wittschier und Vertreter des Erzbistums übernahmen diesen Part in der Vergangenheit schon.

Erlös fördert die Musik

Stichwort Vergangenheit: Der Eintritt ist frei, um Spenden wird allerdings gebeten. Der Erlös aus dem Konzert im letzten Jahr floss in die Förderung der Kirchenmusik der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde in Wipperfürth, außerdem erhielten die Anne-Frank-Schule und die Musikschule Zuschüsse, berichtet Michael von Rekowski.

Konzert dauert etwa 75 Minuten

Das Konzert 2026 dauert etwa 75 Minuten. Die Kirche wird passend illuminiert und zumindest ein wenig geheizt. (sfl)