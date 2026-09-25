Theater"Sommernachtstraum" wird in der Wipperfürther Drahte aufgeführt

Ein putziger Kobold, der durch den Wald huscht. Eine Elfenkönigin, die sich unsterblich in einen Esel verliebt. Und eine ziemlich tumbe Handwerkertruppe. William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ hat auch über 400 Jahre nach ihrer Uraufführung nichts von ihrem Charme und ihrer Magie verloren.

Das sieht auch Amelie Nordheim so, Vorstand des Vereins für Darstellende Künste „Die Chaostheorie“ und zugleich eine der Hauptdarstellerinnen. Am heutigen Samstag und am Sonntag, jeweils um 18 Uhr, führt die junge Truppe die Shakespeare-Komödie in der Alten Drahtzieherei auf, unter der Regie von Nelia Nusch, in Wipperfürth als Theaterpädagogin des Kunstbahnhofs gut bekannt. Ihr ist es wichtig, nicht alleine zu entscheiden, sondern ihre Truppe mit einzubeziehen. Die Inszenierung sei als Teamwork entstanden. „Wichtig sind uns vor allem Tempo und Witz“, betonen Nusch und Nordheim.

„Wir spielen schon seit unserer Kindheit zusammen“, erzählt Nordheim. Mittlerweile, bedingt durch Studium und Ausbildung, hat es einige der Akteure in die Ferne verschlagen, und trotzdem trifft man sich regelmäßig zur Probe. Für die Wipperfürther Inszenierung verwandelt sich die Bühne der Drahtzieherei in einen unheimlichen Zauberwald, mit knorrigen Bäumen, zwischen denen Glühwürmchen leuchten. Gespielt wird aber auch auf einer zweiten Nebenbühne und davor. Die Kostüme, zumeist aus glänzenden, fließenden Stoffen, hat die Mutter einer Darstellerin selbst genäht.

Karten (13/10 Euro + VVK) für die beiden Vorstellungen gibt es im Vorverkauf in der Wipperfürther Buchhandlung Colibri, an der Abendkasse und online.