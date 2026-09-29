Im Herzen von Wipperfeld gibt es wieder einen Treffpunkt – Haus Hembach hat nach jahrelanger Schließung den Neubetrieb aufgenommen, in Form einer Genossenschaft. Seit Anfang September ist „Haus Hembach“ wieder geöffnet, am Freitag wurde der offizielle Startschuss gefeiert.

Die Gäste aus dem Dorf Wipperfeld und der Region machten es sich in den Gasträumlichkeiten der Kneipe und des Restaurants gemütlich, um zu plauschen und leckere Getränke und Speisen zu genießen. Ab 17 Uhr waren die Türen geöffnet und es gab zu diesem Anlass eine Auswahl an Gerichten der gutbürgerlichen Küche: „Kürbissuppe“, Schnitzelvariationen à la „Bergisches Krüstchen“ und diverse Salatteller standen auf der Speisekarte.

Haus Hembach ist nun für den Regelbetrieb geöffnet. Auch das Anmieten der Säle soll für Feierlichkeiten möglich sein. Bis zu 200 Personen finden dort Platz. Auch die Kegelbahn und ein Biergarten gehören zum Angebot. Wer sich als Genosse oder Genossin beteiligen möchte, kann dies mit einem entsprechenden „Genossenschaftsanteil“ im Sinne einer Beitrittserklärung tun. Als Mitglied können die Bürger bei wichtigen Entscheidungen mitreden.

„Bereits mit einem Anteil von 150 Euro können Bürger in das Genossenschaftskonzept investieren“, erklärt der Vorstand. Somit kehre ein Stück Wipperfelder Dorfleben zurück, „mit gemütlichen Abenden und Feiern mit Freunden und Familie und auch für Vereine und Gruppen“, sind sich die Genossen einig.

Geöffnet ist Haus Hembach immer Donnerstags von 18 bis 23 Uhr. Freitags startet der Betrieb von 18 bis 24 Uhr; samstags von 17 bis 24 Uhr und sonntags von 10 bis 21 Uhr. Reservierungen sind üblicherweise nicht erforderlich, können aber per E-Mail unter info@haus-hembach-eg.de angefragt werden.