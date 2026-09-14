Vom 17. bis zum 20. September ist in der Hansestadt jede Menge los, mit Weltkindertag, Stadtlauf und Stadtfest. Das verlängerte Festwochenende beginnt am Donnerstag mit dem Weltkindertag auf dem Wipperfürther Marktplatz. Dort sind zahlreiche Stände für Kinder und Jugendliche aufgebaut, zudem gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Auf Kinder die zwischendurch mal eine Auszeit brauchen, wartet das Lesezelt der Stadtbibliothek. Dort kann man sich auch vorlesen lassen.

Der Wipperfürther Stadtlauf am Freitag feiert dieses Jahr runden Geburtstag, er findet bereits zum 20. Mal statt und wird wie immer organisiert vom TV Wipperfürth und dem EvB-Gymnasium. Die Anmeldung – nur online – ist noch bis Montag, 14. September, möglich. Kurzentschlossene können sich noch am Freitag, 18. September, bis 60 Minuten vor der jeweiligen Startzeit nachmelden, in der Filiale der Kreissparkasse Köln am Marktplatz.

Stadtlauf findet zum 20. Mal statt

Insgesamt finden acht verschiedene Läufe statt, gestartet wird an der Lüdenscheider Straße, das Ziel ist auf dem Marktplatz. Den Auftakt um 17.30 Uhr machen die Jüngsten beim WippKids-Kitalauf über 500 Meter. Weiter geht es mit den Bambiniläufen der Jungen (Start: 17.40 Uhr) und der Mädchen (17.50 Uhr) über 850 Meter. Es folgt um 18 Uhr der Schülerlauf (Jahrgänge 2011 bis 2016) über 1,5 Kilometer.

Der Voss-Staffellauf (vier mal 1,6 Kilometer) beginnt um 18.25 Uhr. Um 19.05 Uhr gehen die Läuferinnen und Läufer des Benefizlaufes ins Rennen, um 19.15 Uhr, beginnt der 4,4-Kilometerlauf für Jedermann. Der 10-Kilometer-Hauptlauf (19.45 Uhr) setzt schließlich den sportlichen Höhepunkt des Renntages. Umkleiden und Duschen stehen im Feuerwehrgerätehaus an der Lüdenscheider Straße 14 zur Verfügung.

Am Samstag und Sonntag steigt in der Innenstadt das zweitägige Stadtfest. Viele Vereine präsentieren sich an ihren Ständen. Auf der Bühne auf dem Marktplatz gibt es an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Programm mit Tanz und Musik. Am Samstag um 15 Uhr werden die Sieger des Stadtradelns und des Naturgarten-Wettbewerbs „Wipp brummt“ ausgezeichnet. Einer der Höhepunkte ist der Auftritt der Band „Sternrocker“ am Samstag ab 21 Uhr. Kinder und Familien können beim Familientrödelmarkt entlang der Hochstraße ihre „Schätzchen“ anbieten (ohne Voranmeldung).

Am Sonntag beginnt das Bühnenprogramm um 13 Uhr, von 13 bis 18 Uhr findet in Wipperfürth ein verkaufsoffener Sonntag statt. Der Marktplatz ist von Donnerstag bis Montag für den Verkehr gesperrt. Am Freitag findet wie üblich der Wochenmarkt statt, im Anschluss wird die Innenstadt (Marktstraße, Hochstraße und Untere Straße) bis einschließlich Sonntag, 22 Uhr, für den Verkehr gesperrt. (cor) www.stadtlauf-wipperfuerth.de