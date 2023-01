Wipperfürther Familienunternehmen Jens Stadter ist neuer Chef bei Jokey Plastik

Wipperfürth – Der 48-jährige Jens Stadter ist neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von Jokey Plastik. Wie auf der Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag der Firma im vorigen Jahr angekündigt, hat Stadter zum 1. Januar 2019 Herbert Kemmerich, den Gründungsgesellschafter und langjährigen Chef des Wipperfürther Familienunternehmens, abgelöst. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Herbert Kemmerich, der jüngste der vier Kemmerich-Brüder, die alle seit Beginn der 1970er Jahre in die Firma ihres Vaters Josef Kemmerich eingestiegen waren, hat sich aus der operativen Geschäftsleitung zurückgezogen und wird sich künftig auf die strategische Ausrichtung der Jokey Group konzentrieren.

Seit Juni 2018 wurde der Diplom-Wirtschaftsingenieur Jens Stadter von seinem Vorgänger in die Aufgaben eingearbeitet.

Der neue Geschäftsführer verfügt über 20 Jahre Führungserfahrung in der Metall- und Elektroindustrie sowie in der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb von Kunststoffkomponenten und -systemen.

Jokey sei eine 50-jährige Erfolgsgeschichte. Sein Ziel sei es , den bisherigen Wachstumskurs mit dem Management-Team und den Mitarbeitern fortzusetzen. Im Fokus stehe eine konsequente Kunden- und Marktorientierung in den bestehenden sowie in neuen Geschäftsfeldern, so Stadter. „Dabei ist der Wandel im Hinblick auf die digitale Transformation, mit den damit verbundenen Anforderungen und Herausforderungen in der gesamten Gruppe und in allen Bereichen, ein weiterer wesentlicher Baustein für profitables Wachstum.“

Neben Jens Stadter als Vorsitzender Geschäftsführer bei Jokey setzt sich die Geschäftsleitung der beiden größten Jokey-Werke, Jokey Plastik Wipperfürth und Jokey Plastik Gummersbach, wie bisher aus Ralf Kemmerich, geschäftsführender Gesellschafter und verantwortlich für das operative Geschäft (COO), Peter Dörmbach, kaufmännischer Leiter (CFO) sowie Christof Kölschbach, Verkaufsleiter (CSO), zusammen. Mit Ralf Kemmerich ist auch die dritte Generation der Unternehmerfamilie in der Geschäftsleitung vertreten.

„Wir haben in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet, unserem gut aufgestellten Familienunternehmen durch klare Strukturen eine langfristige Zukunftsperspektive zu sichern“, resümiert Herbert Kemmerich. (r)