Wipperfürth – Sie sind eine Gruppe von Jungs zwischen 20 und 25, eine Clique, die sich schon ewig kennt und gerne zusammen Spaß hat. Am Samstag vor einer Woche mischten sie, als Nikoläuse verkleidet und mit selbstgebasteltem Schlitten, die Wipperfürther Innenstadt auf, verteilten Schoko-Nikoläuse an Kinder und kaperten zwei Geburtstage (wir berichteten).

Spaßige Aktion für guten Zweck

Was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die Fun-Truppe veranstaltete ihre Aktion für einen guten Zweck. Pascal Schaliz, Julian Blumberg, Martin Herweg, Gianluca, Fabio und Maurizio Rost, Luca Diegmann, Lucian Grümer und Dean Paes sammelten Spenden für das Wipperfürther Tierheim.

280 Euro sind zusammengekommen und die haben sie nun an Inge Kohlgrüber vom Tierschutzverein übergeben „Das war für uns natürlich ein freudiger Schock, wir wussten überhaupt nichts von der Aktion.

Das Tierheim freut sich über die Spenden

Die Jungs haben ja sogar Autos angehalten und einen richtigen Verkehrsstau produziert“, erzählt Kohlgrüber, die am besagten Samstag in der Adventsbude vor der Evangelischen Kirche stand und alles hautnah mitbekam. „Wir als Tierheim freuen uns sehr über die Spende, bei uns ist jede Unterstützung willkommen“, so Kohlgrüber weiter. Die Jungs hätten schon öfter größere Aktionen durchgezogen, so erzählen sie.

An Vatertag etwa reicht nicht ein einfacher Bollerwagen, da darf es auch schon mal ein selbstgebauter Helikopter als Blickfang sein. Einer der Väter hat eine Schreinerei und da geht sowas. „Wir machen oft Aktionen zum Vergnügen, jetzt haben wir gedacht, wir machen mal was Gemeinnütziges“, erzählt Gianluca Rost.

Die Weihnachtsmann-Kostüme haben es übrigens nicht bis zur Spendenübergabe geschafft. „Vielleicht war die Qualität der Kostüme nicht gut genug“, mutmaßt Luca Diegmann, der als einziger eine Mütze retten konnte. „Oder der Samstagabend war zu lang“. (ldi)