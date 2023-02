Wipperfürth – Am morgigen Donnerstag findet auf dem Marktplatz von 17 bis 21 Uhr der Bergische Feierabendmarkt statt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden der Marktplatz und die Marktstraße deshalb bereits ab 13 Uhr für den Verkehr gesperrt. Am Freitag findet regulär der Wochenmarkt statt. Bis in den Herbst sind Marktplatz und Marktstraße an Wochenenden autofrei, der Platz bleibt somit bis Montagfrüh gesperrt. Künftig sollen vier Poller dafür sorgen, dass sich Autofahrer auch an diese Platz-Sperrung halten. Derzeit wird die Zufahrt zum Platz an Wochenende provisorisch mit Blumenkübeln abgeriegelt.

Wie die Verwaltung in der jüngsten Ratssitzung mitteilte, komme es aber immer wieder vor, dass diese schweren Kübel einfach zur Seite geschoben würden. Das Ordnungsamt kontrolliere zwar regelmäßig, auch an Wochenenden, könne aber nicht dauerhaft vor Ort sein. Die Poller sind bereits bestellt und sollen Ende Juli geliefert werden. (cor)