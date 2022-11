Wohnung vorläufig unbewohnbar Zwei Bewohner bei Zimmerbrand in Dieringhausen verletzt

Dieringhausen – Zwei Bewohner sind in der Nacht auf Mittwoch bei einem Zimmerbrand in Dieringhausen leicht verletzt worden. Eine Minute nach Mitternacht wurde der Brand in einem Dreifamilienhauses gemeldet. Mehrere Möbel im Wohnzimmer der Dachgeschosswohnung standen in Flammen.

Doch die ersten Löschangriffe zeigten Wirkung: Feuerwehrleute, die unter schwerem Atemschutz einen Innenangriff starteten, konnten mit einem C-Rohr die Flammen weitgehend ersticken. Die Drehleiter der Hauptamtlichen Wache wurde gerade in Stellung gebracht, als bereits "Feuer aus" gemeldet wurde. Obgleich die ganz große Katastrophe abgewendet wurde, ist die betroffene Wohnung wohl weitgehend verwüstet: "Das Brandgeschehen konnte auf das Wohnzimmer beschränkt werden, doch das Schlafzimmer grenzt in offener Bauweise direkt an", berichtet Stadtbrandinspektor Thomas Wurm, der gemeinsam mit Zugführer Thomas Gerlach den Einsatz leitete.

Die Rauchgase sorgen ebenso für erhebliche Schäden, die Wohnung dürfte vorläufig unbewohnbar sein. Die zwei Personen, die dort leben, kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Sie hatten den Brand offenbar selbst bemerkt und konnten sich ins Freie retten. Als die Feuerwehr eintraf, standen sie vor dem Haus in Sicherheit. Völlig unklar ist derzeit, was zu dem Brand geführt hat. Nach etwa einer Stunde und umfangreichen Lüftungsmaßnahmen war der Einsatz für die 35 Kräfte vorbei.

Die Löschgruppen Dieringhausen, Hunstig sowie der Einsatzleitwagen aus Niederseßmar sowie die Kräfte der hauptamtliche Wache konnten schneller als zunächst befürchtet den Rückweg antreten.