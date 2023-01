Lindlar – Am Samstag ist ein Mercedes bei Waldbruch in die Frontschaufel eines Traktors gefahren. Die 62-jährige Frau auf dem Beifahrersitz wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen wurde. Der 84-jährige Mercedes-Fahrer wurde hingegen nur leicht verletzt.



Wie die Polizei berichtet, war es am Samstagmittag auf der Kreisstraße 42 nahe Lindlar-Waldbruch zu dem Unfall gekommen, als der Mercedes-Fahrer den Traktor mit Viehanhänger überholen wollte. Beide Unfallbeteiligten waren in Fahrtrichtung Schmitzhöhe unterwegs. Der Traktorfahrer wollte in Waldbruch nach links von der Kreisstraße in einen Weg einbiegen, als der Mercedes überholte.



Nach einer ersten Einschätzung der Polizei hatte der Mercedes-Fahrer die Situation zu spät eingeschätzt. Die Fahrzeugfront des Mercedes prallte gegen die Frontschaufel des Treckers. Der Traktorfahrer (36) wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. (lb)