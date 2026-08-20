Das vertraute Surren alter Bildröhren, ratternde Diskettenlaufwerke und das unverwechselbare Piepsen digitaler 8-Bit-Melodien: Im äußersten Westen Nordrhein-Westfalens dreht sich bald alles um die goldene Ära der Videospiele. Am Samstag, 26. September, verwandelt sich das Dorfzentrum „Alte Schule“ in Kreuzrath (Kreis Heinsberg) in eine riesige Spielhalle für Nostalgiker, Familien und Gaming-Fans jeden Alters.

Vom Keller-Club zum Kult-Festival in NRW

Hinter dem Retro-Event steht der Gymnasiallehrer Dr. Julian Eilmann. Wie die „Aachener Zeitung“ berichtet, begann seine Faszination für historische Hardware in den 80er- und 90er-Jahren am Commodore C64, dem Amiga 500 und der ersten PlayStation. Als er Jahre später beim Ausräumen des Elternhauses seine alten Geräte wiederentdeckte, flammte die Begeisterung erneut auf.

Die graue Kiste, die alles veränderte: Die originale Sony PlayStation 1 mit Controller und Memory Card. (Symbolbild) Copyright: IMAGO/Pond5 Images

Was als monatlicher Zockerabend im liebevoll hergerichteten Hobbykeller seinen Anfang nahm, wuchs schnell zu einer lebendigen Community heran. Das Debüt des Festivals im vergangenen Jahr zog bereits mehr als 250 Besucher an und übertraf alle Erwartungen.

Mario Kart, Moorhuhn und historische Konsolen-Raritäten

Bei der Neuauflage des westlichsten Gaming-Festivals Deutschlands steht das gemeinsame Spielerlebnis im Mittelpunkt. Besucher können sich auf eine interaktive Zeitreise durch mehrere Jahrzehnte Technikgeschichte begeben. Neben unvergessenen Multiplayer-Hits wie „Mario Kart“, „Bomberman“ oder dem 90er-Kultspiel „Moorhuhn“ warten LAN-Duelle in „Halo“ sowie Beat-’em-Up-Klassiker wie „Street Fighter“ auf die Gäste.

Nostalgie pur: Der legendäre Commodore C64, bereit für eine Runde Pixel-Spaß mit Original-Joystick und Monitor. (Symbolbild) Copyright: IMAGO/Manngold

Für Sammler und Technikbegeisterte stehen zudem rare Exoten wie die Vektorgrafik-Konsole Vectrex oder die PC Engine bereit, ergänzt durch echte Flipperautomaten und bewegungsintensive Partyspiele auf Nintendo Wii, PlayStation EyeToy und Xbox Kinect.

Das „Gangelt Games Festival“ öffnet am 26. September von 10 bis 18 Uhr im Dorfzentrum „Alte Schule“ in Gangelt-Kreuzrath seine Türen. Ein lohnender Trip für Zocker aus dem Rheinland: Von Köln aus ist das Retro-Paradies in nur rund einer Stunde mit dem Auto erreichbar.

Neben den zahlreichen Spielstationen und Retro-Turnieren sorgen Verpflegungsstände sowie ein direkt angrenzender Kinderspielplatz für einen rundum familientauglichen Ausflug.

Der Eintritt liegt bei 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder sowie Jugendliche; für Familien wird ein Kombiticket zum Preis von 18 Euro angeboten. (jag)