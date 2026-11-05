Wünsche auf rund 210 Löffeln

Eine Reise machen, eine Familie gründen oder erweitern, Frieden finden, dankbar sein und Zeit mit Freunden und Familie verbringen: So vielfältig waren die Wünsche, die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis auf Löffeln festhielten. Unter dem Motto „Bevor ich den Löffel abgebe, möchte ich…“ hatte der Arbeitskreis Hospiz- und Palliativversorgung rund um den Welthospiztag im Oktober zu einer gemeinsamen Aktion eingeladen. An vier der acht Aktionstage wurden rund 210 Löffel gesammelt.

Sterben, Tod und Trauer ins Gespräch bringen

Ziel war es, die Öffentlichkeit für Sterben, Tod und Trauer zu sensibilisieren und über die Angebote im Kreis zu informieren. Die Wünsche regten zum Nachdenken an und eröffneten Gespräche darüber, was im Leben wichtig ist. Der Arbeitskreis zieht eine positive Bilanz: Das große Interesse zeige, dass schwierige Themen offen angesprochen werden können.

Der Arbeitskreis Hospiz- und Palliativversorgung

Der Arbeitskreis wurde 2017 als Teil der Kommunalen Gesundheitskonferenz des Gesundheitsamts gegründet. Er vereint Organisationen, Institutionen und Ehrenamtliche aus der Hospiz- und Palliativversorgung sowie der Trauerbegleitung. Er versteht sich als zentrale Informations- und Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige sowie als Interessenvertretung aller Akteure. Weitere Informationen und Kontaktdaten gibt es online. (hvo)