Wettbewerb„Foto des Jahres 2026“ in Rhein-Berg: Preise für über 2000 Euro zu gewinnen

Der Herbst zeigt sich zurzeit in seinen schönsten Farben – eine Zeit, in der sich besonders reizvolle Fotos machen lassen. Egal ob Sie in den Ferien daheim geblieben sind oder im Urlaub waren – jetzt ist die Gelegenheit, Ihre schönsten Fotos beim Fotowettbewerb von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und Bergischer Landeszeitung einzureichen.

Ihre Fotos können Sie einfach über einen Link oder den QR-Code auf dieser Zeitungsseite hochladen. Es locken Preise im Gesamtwert von mehr als 2000 Euro – zur Verfügung gestellt von der Kreissparkasse Köln. Bis zum Sonntag, 8. November, können Leserinnen und Leser ihre Fotos einreichen (Einsendeschluss).

Auch Handyfotos haben gute Chancen

Eine große Kameraausrüstung benötigt man dafür nicht. Auch Fotos, die mit dem Handy aufgenommen worden sind, haben bei der heutigen Qualität gute Chancen. Wichtig ist lediglich, die Bilder vom Handy weder verfremden noch automatisch verkleinern zu lassen – damit die Auflösung reicht, um das Foto später in guter Qualität veröffentlichen zu können.

Beim Fotowettbewerb 2026 gibt es Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von mehr als 2000 Euro zu gewinnen. Sie können ebenso für Technik wie für Bekleidung, einen Gastronomiebesuch und vieles mehr eingelöst werden. Zur Verfügung gestellt werden die Preise von der Kreissparkasse Köln, die den Wettbewerb als Partner unterstützt.

Keine thematische Einschränkung

Thematisch gibt es keine Einschränkung. Erlaubt ist, was Ihnen gefällt – ganz gleich, ob es ein Schnappschuss vom Kind, Enkel, Partner oder Haustier ist, eine Urlaubs-Momentaufnahme oder die kunstvolle Aufnahme eines Naturphänomens oder einer Landschaft.

Teilnahmebedingungen und Rechte

Eingereicht werden dürfen alle Fotos, die ab dem 1. Januar 2026 aufgenommen worden sind. Ausgeschlossen sind Bilder, die mit dem Computer verfremdet oder manipuliert wurden, sowie Fotomontagen. Jeder Teilnehmende darf bis zu fünf Fotos oder thematisch zusammenhängende Fotoserien mit jeweils maximal fünf Bildern einreichen.

Mit der Einsendung räumen die Teilnehmer der Bergischen Landeszeitung und dem Kölner Stadt-Anzeiger die Erlaubnis zur kostenlosen Nutzung der Fotos für die Veröffentlichung ein. Das Urheberrecht bleibt bei den Einsendern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Wettbewerb versichern zudem, dass die Fotos frei von Rechten Dritter sind. Das heißt vor allem: Abgebildete Personen müssen ihr Einverständnis für die Veröffentlichung gegeben haben.

So senden Sie Ihre Fotos ein

Fotos können digital über unseren Upload-Link oder als Abzug auf Fotopapier eingesendet werden. Fotoabzüge sollten möglichst das Format 20 mal 30 Zentimeter haben, digitale Fotos maximal fünf MB groß sein. Jedes Foto muss den Namen, die Adresse und die Telefonnummer des Fotografen tragen.

Bilder können über diesen Link hochgeladen werden: www.ksta.de/fotowettbewerb-rb

Alternativ einfach den QR-Code auf dieser Seite mit dem Handy scannen. Das gewünschte Bild kann im Format JPG oder PNG mit ein bis fünf MB Dateigröße hochgeladen werden. Nach der Einverständniserklärung fehlen nur noch die persönlichen Daten, eine E-Mail-Adresse und am besten eine Handynummer.

Einsendeschluss zum „Foto des Jahres 2026“ ist Sonntag, 8. November. Anschließend sichtet und bewertet eine Jury die eingesendeten Fotos, trifft eine Auswahl und legt die Platzierungen fest. Die Preisträger werden von der Redaktion benachrichtigt und gewürdigt, ihre Fotos anschließend veröffentlicht. (wg)

www.ksta.de/fotowettbewerb-rb