Der neue Fröbel-Kindergarten Schulstraße im Stadtteil Sand hat seine ersten Kinder und Familien begrüßt. Nach einer einhalbjährigen Bauphase zogen jetzt Kinderlachen, Leben und viele neue Ideen in das Haus an der Schulstraße 42 ein. Die ersten Kinder werden nun schrittweise eingewöhnt. Insgesamt bietet die Einrichtung Platz für 70 Kinder in allen Altersstufen bis zum Schuleintritt. Einige Plätze sind noch frei.

Kinder sollen mitreden und mitgestalten

„Wir freuen uns riesig darauf, dass die Kinder jetzt unser Haus mit Leben füllen. Uns ist wichtig, dass jedes Kind hier seinen Platz findet, sich wohlfühlt und mit seinen Ideen gehört wird. Gemeinsam mit den Kindern und Familien möchten wir einen Kindergarten gestalten, in dem es jeden Tag etwas Neues zu entdecken gibt“, sagt Natascha Berner, Leitung des Fröbel-Kindergartens Schulstraße. Im neuen Kindergarten sollen Kinder mitreden, mitmachen und mitgestalten können. Sie sollen viel Raum bekommen, um eigene Antworten zu finden. Die Fachkräfte hören zu, greifen Ideen auf und begleiten die Kinder beim selbstständigen Erkunden ihrer Welt. Sie entscheiden ihrem Alter entsprechend mit, probieren Neues aus und erleben, dass ihre Meinung zählt.

Konzept „Startklar! – Mehr als Vorschule“

Mit dem Konzept „Startklar! – Mehr als Vorschule“ begleitet Fröbel Kinder während ihrer gesamten Kindergartenzeit auf ihrem Bildungsweg und stärkt sie für einen selbstbewussten Start in die Schule. Dabei setzt das Team auf enge Zusammenarbeit mit den Familien.

Natur, Bewegung und gesundes Essen

Natur erleben, in Bewegung sein, gesund kochen und essen: Diese drei Schwerpunkte prägen den Alltag im neuen Kindergarten. In der großzügigen, modern ausgestatteten Frischkochküche werden täglich frische vegetarische Mahlzeiten zubereitet. In der eigenen Kinderküche können die Mädchen und Jungen selbst aktiv werden, Gemüse schnippeln, Teig kneten und gemeinsam backen.

Bei regelmäßigen Waldbesuchen mit der benachbarten Försterei erkunden die Kinder die Natur mit allen Sinnen, lernen ihre tierischen und pflanzlichen Nachbarn kennen und können sich nach Herzenslust bewegen.

Mehr als 250 Einrichtungen

Träger der neuen Kita ist Fröbel, ein bundesweit tätiger gemeinnütziger Träger, der mehr als 250 Einrichtungen in 13 Bundesländern betreibt. Fröbel unterstützt seine Teams durch fachliche Begleitung, Fortbildungen und den bundesweiten Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. „Mit der neuen Kita schaffen wir zusätzliche Betreuungsplätze für Familien in Bergisch Gladbach. Als großer Träger bringen wir dafür Erfahrung, Verlässlichkeit und ein starkes fachliches Netzwerk mit. Gleichzeitig wissen wir, dass gute frühe Bildung immer vor Ort entsteht – durch engagierte Fachkräfte, die Kinder aufmerksam begleiten und gemeinsam mit den Familien den Kita-Alltag gestalten“, sagt Rebecca Hinkelmann, Fröbel-Geschäftsleiterin der Region Köln-Berg. Der Kindergarten ist montags bis freitags von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Fröbel in Bergisch Gladbach und NRW

Fröbel betreibt mehr als 250 Krippen, Kindergärten und Horte sowie weitere Einrichtungen in 13 Bundesländern, davon 90 in NRW. In Bergisch Gladbach betreibt Fröbel nunmehr vier Kitas mit insgesamt 276 Plätzen sowie einen Hort mit 200 Plätzen. Rund 6.000 Menschen arbeiten gemeinsam für die Erziehung und Betreuung von rund 22.600 Kindern. (hvo)