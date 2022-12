Rhein-Berg – Am Ende waren es rund 60 Menschen, die sich am Donnerstagabend auf dem Konrad-Adenauer-Platz zu einer Mahnwache versammelten. Es war die erste Aktion dieser Art in Rhein-Berg – weitere werden jetzt an verschiedenen Orten in Rhein-Berg folgen.

Für Theresia Meinhardt von den Grünen, sie organisierte die Mahnwache auf dem Konrad-Adenauer-Platz, war es vor allem eine Gelegenheit für die Menschen in Bergisch Gladbach, die schreckliche Entwicklung in der Ukraine gemeinsam zu verarbeiten. „Es ist uns allen klar, dass unsere Aktion niemanden in Russland beeindruckt“, sagte sie. Dennoch sei es ein Signal, dass die Menschen in Bergisch Gladbach an die Menschen in der Ukraine denken. Ob sie weitere Mahnwachen organisieren werde, konnte Theresia Meinhardt am Freitag noch nicht sagen. „Wir schauen natürlich, wie sich die Situation weiter entwickelt.“

Weitere Termine zu Mahnwachen im Kreis

Bergisch Gladbach: Der Kreisverband der Partei Die Linke im Rheinisch-Bergischen Kreis ruft zu einer Friedensmahnwache am Samstag, 26. Februar, auf. Stattfinden soll diese von 11 bis 12 Uhr in der Fußgängerzone der Bergisch Gladbacher Stadtmitte an der Ecke Konrad-Adenauer-Platz.

Rösrath: In Rösrath treffen sich Bürgerinnen und Bürger am Montag, 28. Februar, um 12 Uhr, zur Mahnwache am Denkmal für die Gefallenen – an der Kreuzung Hauptstraße/Gerottener Weg. Initiiert ist die Aktion vom stellvertretenden Bürgermeister Hardy Schumacher (Grüne), alle Interessierten sind angesprochen. Für die Versammlung gilt Maskenpflicht.

Kürten: In Kürten wird am Sonntag, 27. Februar, um 18 Uhr in der Biesfelder Kirche Zur Schmerzhaften Mutter für den Frieden gebetet. Die Pfarre St. Marien Kürten lädt zu einem ökumenischen Friedensgebet ein.