Bei einem schweren Unfall auf dem Rastplatz Röttgesberg-Nord bei Bergisch Gladbach an der Autobahn 4 sind am Freitagmittag (20. November) vier Menschen verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer (36) eines Renault-Kastenwagens gegen 13.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lastwagen aufgefahren, der mit einer Panne auf dem Parkstreifen des Rastplatzes stand. Der Lkw war bereits mit der Vorderachse am Haken eines davor stehenden Abschleppkrans befestigt.

Der 36-jährige Renault-Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt. Schwere Verletzungen erlitt auch der Mitarbeiter (22) des Abschleppunternehmens, der auf einem Rollbrett unter dem Lkw lag. Sein Kollege (23) und der Lastwagenfahrer (61), die neben dem Lkw standen, wurden durch umherfliegende Trümmerteile verletzt. Drei der Männer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren vor Ort. Für die Landung eines Rettungshubschraubers musste die Auffahrt Untereschbach kurzzeitig gesperrt werden. Warum der 36-Jährige auf den Lkw aufgefahren ist, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat 2. (ots)