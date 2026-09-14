Klack, klick-klack, klack: Die Stepptänzerinnen vom Sportverein Blau-Weiß Hand lassen ihre Schuhe rhythmisch auf die Bühnenbretter knallen. Menschen bleiben stehen, schauen zu, klatschen, lassen sich mitreißen. Die Sitzplätze vor der großen Bühne auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Bergisch Gladbachs Stadtmitte sind zu diesem Zeitpunkt am Samstagnachmittag voll besetzt. Vor den Stepptanz-Frauen zeigten schon die Bensberger Harlekids einen Gardetanz, die Tanzschule Osetrov Hip-Hop, Zumba und Kindertanz und das Tanzzentrum GL Streetdance und Hip-Hop. Moderiert von Thomas Wagner (Radio Berg) machte das Bühnenprogramm des Stadtfestes am Samstag und Sonntag deutlich, wie groß und bunt die Vereinslandschaft der Stadt ist.

Teilnehmende starteten im Rücken des Publikums

Genauso wie die vielen Stände von Vereinen und Institutionen, die an beiden Tagen rund um den Bergischen Löwen ihre Arbeit vorstellten. Am Freitagabend war das Stadtfest von Bürgermeister Marcel Kreutz eröffnet worden, WDR-Lokalzeit-Moderatorin Julia Kleine moderierte anschließend den Stadtlauf. Allerdings mit einem Schönheitsfehler, denn die Teilnehmenden starteten im Rücken des Publikums. Das verfolgte das Geschehen auf der Bühne. Nach der Siegerehrung gab es noch Live-Musik, während einige Vereine und Institutionen schon ihre Stände aufbauten, um sich das ganze Wochenende über auf der Kultur- und Vereinsbörse zu präsentieren.

Rheinischer Turnerbund-Präsidentin Ulla Koch und Kreissportbund-Geschäftsführer Hendrik Beuning zeigten, wie viel Spaß Sport machen kann. Copyright: Klaus Pehle

Durchgeführt wird das Stadtfest von der Gladbacher Eventagentur Becom, Veranstalter sind die Interessengemeinschaft Stadtmitte und die Stadt Bergisch Gladbach. Hier ist Petra Weymans vom städtischen Kulturbüro für die Kultur- und Vereinsbörse zuständig. Sie koordiniert die Stände rund um den Bergischen Löwen und im Forumpark. „Wir haben in diesem Jahr einen neuen Rekord“, sagt Weymans. Insgesamt seien es ungefähr 90 Initiativen und Vereine, die sich beteiligen.

Die Stadt Bergisch Gladbach präsentierte sich als Arbeitgeber. Das Interesse der Besucher war groß. Copyright: Klaus Pehle

Logischerweise zum ersten Mal dabei war der erst im März dieses Jahres gegründete Stadtjugendring Bergisch Gladbach. 13 Vereine und Institutionen sind Gründungsmitglieder, bis Ende 2026 rechnet Philipp Hintz vom Vorstand mit etwa 20 Mitgliedsorganisationen. „Wir vernetzen und vertreten diese Vereine, zum Beispiel gegenüber der Politik“, sagt Hintz, der mit seiner Arbeit auch etwas für den Erhalt der jungen Stadtgesellschaft tun will: „Wenn ich als junger Mensch im Verein vernetzt bin, dann überlege ich mir das dreimal, ob ich wegziehe.“

Ulla Hermes mit einem Nest der Asiatischen Hornisse. Copyright: Klaus Pehle

Das gilt natürlich auch für Sportvereine und ein paar Schritte weiter zeigten der Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis, der Rheinische Turnerbund und die TS 79 gemeinsam an einem Stand, wie vielfältig die Stadt in diesem Bereich aufgestellt ist. „Wir wollen hier Flagge zeigen, was wir für Sportangebote haben, was es für Möglichkeiten gibt, und versuchen die Leute, hier ein bisschen in Bewegung zu bringen mit verschiedensten Angeboten“, sagt Hendrik Beuning, Geschäftsführer des Kreissportbunds.

Philipp Hintz (r.) vertrat den Stadtjugendring. Copyright: Klaus Pehle

Auch der Stadtverband Eine Welt war vertreten. Sabine Schiek engagiert sich in der Fairtrade-Steuerungsgruppe. Der Schwerpunkt liegt auf dem fairen Handel, Themenschwerpunkt ist in diesem Jahr Kakao. „Wir versuchen auf den fairen Handel aufmerksam zu machen“, sagt Schiek. Es gehe um „Gerechtigkeit in der Produktion, saubere Produktion und faire Löhne“. Mit der Präsentation auf dem Stadtfest starteten auch die Fairen Wochen in Bergisch Gladbach, an denen sich auch die Verbraucherzentrale, die Stadtbücherei und das Kunstmuseum Villa Zanders beteiligen.

Gar nicht fair empfindet Ulla Hermes vom Bienenzuchtverein das Verhalten der Asiatischen Hornisse. Die invasive Art ernährt sich von heimischen Bienen. „Wir sind im Moment sehr aktiv, was das Entfernen der Nester der Asiatischen Hornisse angeht.“ Die Tiere breiten sich rasant aus, die Nester müssen gemeldet und entfernt werden. „Die Situation ist dramatisch“, sagt sie Neben den Vereinsständen zogen aber auch einige Walking Acts die Blicke auf sich.

Am Samstag strömten die Besucher in Massen auf das Festgelände am Konrad-Adenauer-Platz. Der Sonntag war verregnet. Copyright: Klaus Pehle

Zum Beispiel drei gut gelaunte Frauen in knallpinken T-Shirts mit großen Werbetafeln auf dem Rücken, die wie die verteilten Flyer für das Musical „Kick Like a Woman“ warben. Die Gladbacher Musical-Produktion startet im November mit neuen Aufführungen im Depot 1 in Köln-Mülheim.

Das Stadtfest bot neben Vereinsbörse und Bühnenprogramm eine Foodmeile, Aktionsstände der Sponsoren, Karussells, Bungee-Trampolin, Hüpfburg und weitere Mitmachangebote. Am Sonntag sollten zusätzlich der verkaufsoffene Sonntag und ein Lifestyle-Markt die Besucher in die Stadtmitte locken. Doch das lief wegen Dauerregens erst einmal schleppend an.